GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Başkan resmen açıkladı! İşte Barış Alper Yılmaz'ı isteyen Avrupa devi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde Başkan Sedat Tahiroğlu, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Tahiroğlu, 2021 yılında Galatasaray'a gönderdikleri ve sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği etkili performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Barış Alper Yılmaz'ı isteyen dev takımı açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 22:55 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 23:04
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Yıldız oyuncu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) etkili bir performans sergileyerek turnuvanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde adı birçok Avrupa kulübüyle anılan Barış Alper Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili konuştu.
"BARIŞ ALPER UMARIM BİZİMLE KALIR"
Tecrübeli teknik adam, "Turnuvaya baktığımızda milli takımda 2 oyuncu ön plana çıktı. Birisi Barış Alper, diğeri Ferdi. İki tane önemli oyuncu.
Barış'ın gelişimi, onunla çalışan, birçok mevkii de onu kullanan ve turnuvaya hazırlayan bir teknik adam olarak beni çok sevindirdi. Bu Barış'ın başarısı. 70 maç oynadı. Bunu hem fiziksel hem de mental olarak yürütmek en çok onun başarısı. Bu anlamda kutlamak istiyorum.
Barış'ın performansı önemliydi, ön plana çıktı. Oynadığı rakiplere karşı kim olursa olsun üstünlük kurdu. Bu anlamda mutlu oldum. Hem insan hem de oyuncu olarak bunu hak eden birisi. İnşallah önü çok açık bu da bizimle beraber olsun." ifadelerini kullandı.
Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu da A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programına bağlanarak Barış Alper Yılmaz'ın geleceğine dair konuştu.
Tahiroğlu, 24 yaşındaki yıldız futbolcuyu Alman devi Borussia Dortmund'un istediğini söyledi.
"BARIŞ ALPER 40-50 MİLYON EURO EDER"
Sedat Tahiroğlu konuyla ilgili "Barış Alper Yılmaz bana kalsa 40-50 milyon Euro eder. Barış'ın başarılı olacağı bir takıma gitmesi, bizim para kazanmamızdan daha önemli."
"BORUSSIA DORTMUND İSTİYOR"
"Barış, Almanya basınında çok konuşuluyor. Borussia Dortmund, Barış Alper Yılmaz'ı istiyor." dedi.
SEDAT TAHİROĞLU: BARIŞ ALPER'İ BORUSSIA DORTMUND İSTİYOR | İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 55 maça çıktı.
Milli yıldız, 7 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.
Barış Alper'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 17 milyon Euro.
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