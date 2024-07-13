GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Başkan resmen açıkladı! İşte Barış Alper Yılmaz'ı isteyen Avrupa devi

Barış'ın gelişimi, onunla çalışan, birçok mevkii de onu kullanan ve turnuvaya hazırlayan bir teknik adam olarak beni çok sevindirdi. Bu Barış'ın başarısı. 70 maç oynadı. Bunu hem fiziksel hem de mental olarak yürütmek en çok onun başarısı. Bu anlamda kutlamak istiyorum.