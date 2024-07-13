Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Başkan resmen açıkladı! İşte Barış Alper Yılmaz'ı isteyen Avrupa devi

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Başkan resmen açıkladı! İşte Barış Alper Yılmaz'ı isteyen Avrupa devi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde Başkan Sedat Tahiroğlu, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Tahiroğlu, 2021 yılında Galatasaray'a gönderdikleri ve sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği etkili performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Barış Alper Yılmaz'ı isteyen dev takımı açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 22:55 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 23:04
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Başkan resmen açıkladı! İşte Barış Alper Yılmaz'ı isteyen Avrupa devi

Geride bıraktığımız sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da elde edilen başarının mimarlarından biri de Barış Alper Yılmaz oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Başkan resmen açıkladı! İşte Barış Alper Yılmaz'ı isteyen Avrupa devi

24 yaşındaki futbolcu, kritik anlarda sahneye çıkarak takımının 24. şampiyonluğunu kazanmasında önemli rol oynadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Başkan resmen açıkladı! İşte Barış Alper Yılmaz'ı isteyen Avrupa devi

Gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Barış Alper, başarılı performansını milli forma altında da sürdürdü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Başkan resmen açıkladı! İşte Barış Alper Yılmaz'ı isteyen Avrupa devi

Yıldız oyuncu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) etkili bir performans sergileyerek turnuvanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Başkan resmen açıkladı! İşte Barış Alper Yılmaz'ı isteyen Avrupa devi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde adı birçok Avrupa kulübüyle anılan Barış Alper Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili konuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Başkan resmen açıkladı! İşte Barış Alper Yılmaz'ı isteyen Avrupa devi

"BARIŞ ALPER UMARIM BİZİMLE KALIR"

Tecrübeli teknik adam, "Turnuvaya baktığımızda milli takımda 2 oyuncu ön plana çıktı. Birisi Barış Alper, diğeri Ferdi. İki tane önemli oyuncu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Başkan resmen açıkladı! İşte Barış Alper Yılmaz'ı isteyen Avrupa devi

Barış'ın gelişimi, onunla çalışan, birçok mevkii de onu kullanan ve turnuvaya hazırlayan bir teknik adam olarak beni çok sevindirdi. Bu Barış'ın başarısı. 70 maç oynadı. Bunu hem fiziksel hem de mental olarak yürütmek en çok onun başarısı. Bu anlamda kutlamak istiyorum.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Başkan resmen açıkladı! İşte Barış Alper Yılmaz'ı isteyen Avrupa devi

Barış'ın performansı önemliydi, ön plana çıktı. Oynadığı rakiplere karşı kim olursa olsun üstünlük kurdu. Bu anlamda mutlu oldum. Hem insan hem de oyuncu olarak bunu hak eden birisi. İnşallah önü çok açık bu da bizimle beraber olsun." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Başkan resmen açıkladı! İşte Barış Alper Yılmaz'ı isteyen Avrupa devi

Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu da A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programına bağlanarak Barış Alper Yılmaz'ın geleceğine dair konuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Başkan resmen açıkladı! İşte Barış Alper Yılmaz'ı isteyen Avrupa devi

Tahiroğlu, 24 yaşındaki yıldız futbolcuyu Alman devi Borussia Dortmund'un istediğini söyledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Başkan resmen açıkladı! İşte Barış Alper Yılmaz'ı isteyen Avrupa devi

"BARIŞ ALPER 40-50 MİLYON EURO EDER"

Sedat Tahiroğlu konuyla ilgili "Barış Alper Yılmaz bana kalsa 40-50 milyon Euro eder. Barış'ın başarılı olacağı bir takıma gitmesi, bizim para kazanmamızdan daha önemli."

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Başkan resmen açıkladı! İşte Barış Alper Yılmaz'ı isteyen Avrupa devi

"BORUSSIA DORTMUND İSTİYOR"

"Barış, Almanya basınında çok konuşuluyor. Borussia Dortmund, Barış Alper Yılmaz'ı istiyor." dedi.

SEDAT TAHİROĞLU: BARIŞ ALPER'İ BORUSSIA DORTMUND İSTİYOR | İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Başkan resmen açıkladı! İşte Barış Alper Yılmaz'ı isteyen Avrupa devi

Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 55 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Başkan resmen açıkladı! İşte Barış Alper Yılmaz'ı isteyen Avrupa devi

Milli yıldız, 7 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Başkan resmen açıkladı! İşte Barış Alper Yılmaz'ı isteyen Avrupa devi

Barış Alper'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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