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Galatasaray Avusturya’nın Geinberg kasabasına geldi!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Geinberg kasabasına geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 16:47
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Galatasaray Avusturya’nın Geinberg kasabasına geldi!

Yeni sezon hazırlıklarına 4 Temmuz'da İstanbul'da başlayan Galatasaray, ilk etap yurt dışı kampını gerçekleştirmek üzere Avusturya'nın Geinberg kasabasına geldi.

Avusturya'da iki etap halinde çalışmalar yapacak sarı-kırmızılıların ilk çalışmalara bugün başlayıp, 18 Temmuz Perşembe günü sona erecek. Daha sonra 22-27 Temmuz tarihleri arasında Irdning kasabasında ikinci etap çalışmalarına başlayacak Galatasaray, iki kampta 5 hazırlık maçı oynayacak. Sarı-kırmızılı ekip, ev sahibi LASK Linz'in yanı sıra Fortuna Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Fernando Muslera, Mathias Ross, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Michy Batshuayi, Siraçhan Nas, Taylan Antalyalı, Jankat Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Baran Aksaka, Eren Aydın, Kadir Subaşı, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Berk Balaban."

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