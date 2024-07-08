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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Guela Doue müjdesi! Drogba ve Eboue...

Galatasaray, sağ bek transferi için yoğun mesai harcıyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği Guela Doue'de çalışmalar son aşamaya taşındı. 21 yaşındaki genç yıldız için artık geri sayım başladı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Guela Doue bekleyişi! Yıldız oyuncu kararını verdi

Sağ bek transferini hızlı bir şekilde noktalamak isteyen Galatasaray'da gözler Guela Doue'ye çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Guela Doue bekleyişi! Yıldız oyuncu kararını verdi

21 yaşındaki Fildişili yıldız için transferi resmileştirmek isteyen sarı kırmızılılar yoğun bir mesai harcıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Guela Doue bekleyişi! Yıldız oyuncu kararını verdi

Teknik direktör Okan Buruk'un uzun zamandır takip ettiği ve kadrosuna katmak istediği başarılı futbolcu da Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Guela Doue bekleyişi! Yıldız oyuncu kararını verdi

Fildişili yıldız Galatasaray'da daha önce forma giyen Didier Drogba ve Emmanuel Eboue gibi ülkesinde simgeleşmiş isimler gibi sarı kırmızılı takımda oynamak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Guela Doue bekleyişi! Yıldız oyuncu kararını verdi

DROGBA DA BEĞENİYOR


Fildişi Sahilleri Milli Takımı'nda da oynayan Doue, kulüp kariyerinde de Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kulüpte forma giymek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Guela Doue bekleyişi! Yıldız oyuncu kararını verdi

Aynı zamanda son 2 yılda Galatasaray'ın lig şampiyonu olması da genç futbolcu için önemli referans oluyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Guela Doue bekleyişi! Yıldız oyuncu kararını verdi

Doue için referanslar da son derece dikkat çekici.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Guela Doue bekleyişi! Yıldız oyuncu kararını verdi

Didier Drogba gibi efsane bir ismin de Fildişi Sahilleri Milli Takımı için beğendiği bir oyuncu olan Doue, kariyerinde yükselişe geçmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Guela Doue bekleyişi! Yıldız oyuncu kararını verdi

Sacha Boey'u daha önce Bayern Münih'e gönderen Galatasaray, bu açıdan yıldız sağ beke cazip geliyor.

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