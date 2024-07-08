TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Guela Doue müjdesi! Drogba ve Eboue...
Galatasaray, sağ bek transferi için yoğun mesai harcıyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği Guela Doue'de çalışmalar son aşamaya taşındı. 21 yaşındaki genç yıldız için artık geri sayım başladı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Fildişili yıldız Galatasaray'da daha önce forma giyen Didier Drogba ve Emmanuel Eboue gibi ülkesinde simgeleşmiş isimler gibi sarı kırmızılı takımda oynamak istiyor.
DROGBA DA BEĞENİYOR
Fildişi Sahilleri Milli Takımı'nda da oynayan Doue, kulüp kariyerinde de Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kulüpte forma giymek istiyor.
Aynı zamanda son 2 yılda Galatasaray'ın lig şampiyonu olması da genç futbolcu için önemli referans oluyor.
Doue için referanslar da son derece dikkat çekici.
Didier Drogba gibi efsane bir ismin de Fildişi Sahilleri Milli Takımı için beğendiği bir oyuncu olan Doue, kariyerinde yükselişe geçmek istiyor.
Sacha Boey'u daha önce Bayern Münih'e gönderen Galatasaray, bu açıdan yıldız sağ beke cazip geliyor.
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