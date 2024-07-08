TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Guela Doue müjdesi! Drogba ve Eboue...

Fildişili yıldız Galatasaray'da daha önce forma giyen Didier Drogba ve Emmanuel Eboue gibi ülkesinde simgeleşmiş isimler gibi sarı kırmızılı takımda oynamak istiyor.

DROGBA DA BEĞENİYOR

Fildişi Sahilleri Milli Takımı'nda da oynayan Doue, kulüp kariyerinde de Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kulüpte forma giymek istiyor.