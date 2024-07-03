TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da kadro planlama çalışmaları devam ederken takımdaki durumu en çok merak konusu olan isimlerden birisi de Nicolo Zaniolo. Futbolcunun sarı-kırmızılılardaki geleceği hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Son olarak İtalyan yıldızın yeni adresini duyurdular. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 15:18 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 15:23
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G.Saray'da geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren Nicolo Zaniolo'ya İtalyan ekiplerinin ısrarı sürüyor.
25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde geleceğiyle ilgili, "Menajerim Claudio Vigorelli'ye söyledim, Galatasaray da ayrılmak istediğimi biliyor.
Bir çözüm yolu bulunacaktır, Serie A'ya dönmek istiyorum. Bu konuda çok iyimserim." açıklamalarında bulundu.
ZANIOLO'DAN TEPKİ ÇEKEN HAREKET
Bu açıklamaların üstüne Zaniolo, resmi Instagram hesabından Galatasaray'la ilgili yaptığı tüm paylaşımları sildi.
25 yaşındaki futbolcunun geleceği merak edilirken, transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Bilindiği gibi Fiorentina ve Atalanta bir süredir İtalyan oyuncu için G.Saray'la görüşmelerini sürdürüyor.
"ZANIOLO ATALANTA'YA TRANSFER OLDU"
aspor.com.tr editörlerinden Mehmet Göksel Taşova'nın, La Gazzetta dello Sport'tan derlediği habere göre İtalyan yıldız gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Atalanta'ya transfer oldu.
Habere göre İtalyan ekibi bu transfer için Cimbom'a 3 milyon Euro kiralama ücreti ödeyecek.
Transferde ayrıca 18 milyon Euro'luk şarta bağlı satın alma opsiyonu olacağı aktarıldı.
Toplam bedelin ise bonuslarla birlikte 23 milyon Euro'ya kadar ulaşabileceği kaydedildi.
Satın alma opsiyonunun Zaniolo'nun maçların yüzde 65-70'inde forma giymesi halinde devreye gireceği belirtildi.
Zaniolo geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 39 maça çıkarken 3 gollük katkı sağladı ve 1.290 dakika sahada kaldı.
NICOLO ZANIOLO KİMDİR?
Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi.
Eski futbolcu Igor Zaniolo'nun oğlu olan İtalyan yıldız, futbola Genoa altyapısında başladı.
Fiorentina, Entella ve Inter altyapılarında da forma giyen Zaniolo, 2018 yılında 6.75 milyon Euro karşılığında Inter'den Roma'ya transfer oldu.
2022 devre arasında ise Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı. 2023 yazında 5 milyon Euro kiralama bedeliyle Aston Villa'ya bir yıllığına kiralandı.
Sarı-kırmızılılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...
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