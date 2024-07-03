Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da kadro planlama çalışmaları devam ederken takımdaki durumu en çok merak konusu olan isimlerden birisi de Nicolo Zaniolo. Futbolcunun sarı-kırmızılılardaki geleceği hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Son olarak İtalyan yıldızın yeni adresini duyurdular. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 15:18 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 15:23
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu!

Transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu!

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, kamp kadrosunu netleştirmek için büyük mesai harcıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu!

Cimbom'un yıldız futbolcularına birçok teklif gelirken, kamp döneminden önce transfer olması beklenen oyuncular da bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu!

G.Saray'da geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren Nicolo Zaniolo'ya İtalyan ekiplerinin ısrarı sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu!

25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde geleceğiyle ilgili, "Menajerim Claudio Vigorelli'ye söyledim, Galatasaray da ayrılmak istediğimi biliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu!

Bir çözüm yolu bulunacaktır, Serie A'ya dönmek istiyorum. Bu konuda çok iyimserim." açıklamalarında bulundu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu!

ZANIOLO'DAN TEPKİ ÇEKEN HAREKET

Bu açıklamaların üstüne Zaniolo, resmi Instagram hesabından Galatasaray'la ilgili yaptığı tüm paylaşımları sildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu!

25 yaşındaki futbolcunun geleceği merak edilirken, transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu!

Bilindiği gibi Fiorentina ve Atalanta bir süredir İtalyan oyuncu için G.Saray'la görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu!

"ZANIOLO ATALANTA'YA TRANSFER OLDU"

aspor.com.tr editörlerinden Mehmet Göksel Taşova'nın, La Gazzetta dello Sport'tan derlediği habere göre İtalyan yıldız gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Atalanta'ya transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu!

Habere göre İtalyan ekibi bu transfer için Cimbom'a 3 milyon Euro kiralama ücreti ödeyecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu!

Transferde ayrıca 18 milyon Euro'luk şarta bağlı satın alma opsiyonu olacağı aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu!

Toplam bedelin ise bonuslarla birlikte 23 milyon Euro'ya kadar ulaşabileceği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu!

Satın alma opsiyonunun Zaniolo'nun maçların yüzde 65-70'inde forma giymesi halinde devreye gireceği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu!

Zaniolo geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 39 maça çıkarken 3 gollük katkı sağladı ve 1.290 dakika sahada kaldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu!

NICOLO ZANIOLO KİMDİR?

Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu!

Eski futbolcu Igor Zaniolo'nun oğlu olan İtalyan yıldız, futbola Genoa altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu!

Fiorentina, Entella ve Inter altyapılarında da forma giyen Zaniolo, 2018 yılında 6.75 milyon Euro karşılığında Inter'den Roma'ya transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu!

2022 devre arasında ise Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı. 2023 yazında 5 milyon Euro kiralama bedeliyle Aston Villa'ya bir yıllığına kiralandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu!

Sarı-kırmızılılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...

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