Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! İşte Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedeli

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! İşte Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedeli

Son dakika Galatasaray haberleri: Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren Barış Alper Yılmaz, EURO 2024'te yıldızını parlattı. Sarı-kırmızılı yönetim, turnuva öncesi 30 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği yıldız futbolcu için istediği rakamda değişikliğe gitti. İşte Galatasaray yönetiminin Barış Alper için belirlediği yeni bonservis bedeli... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! İşte Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedeli

Hem Süper Lig hem de Süper Kupa'yı müzesine götürdüğü bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da en çok konuşulan futbolcuların başında Barış Alper Yılmaz geliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! İşte Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedeli

Başarılı oyuncu, hem yaptığı skor katkısı hem de etkili oyunuyla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamayı başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! İşte Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedeli

A Milli Futbol Takımımızla EURO 2024'te de boy gösteren 24 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla takımın en etkili isimlerinden biri oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! İşte Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedeli

Barış Alper, özellikle çeyrek finalde oynanan Hollanda maçında dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak gösterilen Virgil van Dijk'a zor anlar yaşattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! İşte Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedeli

Galatasaray yönetimi yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile ilgili karar değişikliğine gitti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! İşte Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedeli

Turnuva öncesinde genç futbolcuyla ilgilenen takımlardan 30 milyon Euro talep eden sarı-kırmızılı kurmayların Barış'ın EURO 2024'teki etkili performansı sonrası oyuncu için yeni bir bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! İşte Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedeli

Takvim'in haberine göre, yönetimin Avrupa'nın 5 büyük liginden talep gören futbolcu için artık 40 milyon Euro istediği ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı da gelen haberler arasında.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! İşte Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedeli

Turnuva sonrası çok sayıda teklif gelmesi beklenen 24 yaşındaki kanat oyuncusunun Galatasaray ile olan kontratı 2027'de sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! İşte Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedeli

VAN DIJK: TAM BİR BAŞ BELASI

Barış Alper Yılmaz'in Hollanda karşısındaki etkili performansı dikkatleri çekmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! İşte Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedeli

Maç boyunca Van Dijk, Nathan Ake ve De Vrij'a zor anlar yaşatan ve Ake ile Van Dijk'a sarı kart aldıran milli futbolcu ile ilgili Hollandalı stoper Van Dijk maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! İşte Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedeli

Liverpool forması giyen tecrübeli stoper, "Barış Alper sürekli koşuyordu. Yani ele avuca sığmaz bir şekilde koşuyordu. O tam bir baş belası. Her savunmacı için böyle oyuncular ile mücadele etmek zordur ve zaten bizi arka üçlüde çok zorladı. Gol atamadı ama. Eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak gerçekten önemli bir oyuncu" ifadeleriyle yıldız isme övgüde bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! İşte Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedeli

Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 55 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! İşte Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedeli

Milli futbolcu, 7 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! İşte Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedeli

24 yaşındaki yıldızın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! İşte Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedeli

Barış Alper'in güncel piyasa değeriyse 17 milyon Euro.

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