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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fransa çıkarması! Aynı takımdan 2 yıldıza kanca

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminde kadrosuna yapacağı eklemelerle yeni sezonu da zirvede bitirmeyi amaçlayan Galatasaray, transferde şaha kalktı. Sarı-kırmızılılarda yönetici İbrahim Hatipoğlu ve futbol direktörü Cenk Ergün, aynı takımda forma giyen iki yıldız için Fransa'ya gidiyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fransa çıkarması! Aynı takımdan 2 yıldıza kanca

Galatasaray'da yaz transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte transfer hareketliliği başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fransa çıkarması! Aynı takımdan 2 yıldıza kanca

Sarı-kırmızılılar, sağ bek transferini bitirmek için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fransa çıkarması! Aynı takımdan 2 yıldıza kanca

Yönetici İbrahim Hatipoğlu ve futbol direktörü Cenk Ergün bir iki gün içinde Fransa'ya gidiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fransa çıkarması! Aynı takımdan 2 yıldıza kanca

Hedefte iki Rennes'li futbolcu var: Lorenz Assignon ve Guela Doue...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fransa çıkarması! Aynı takımdan 2 yıldıza kanca

Hatipoğlu ve Ergün öncelikli olarak 24 yaşındaki savunmacı Assignon için teklif sunacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fransa çıkarması! Aynı takımdan 2 yıldıza kanca

2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki Fransız savunmacının piyasa değeri 10 milyon Euro.

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