TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fransa çıkarması! Aynı takımdan 2 yıldıza kanca
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminde kadrosuna yapacağı eklemelerle yeni sezonu da zirvede bitirmeyi amaçlayan Galatasaray, transferde şaha kalktı. Sarı-kırmızılılarda yönetici İbrahim Hatipoğlu ve futbol direktörü Cenk Ergün, aynı takımda forma giyen iki yıldız için Fransa'ya gidiyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Hedefte iki Rennes'li futbolcu var: Lorenz Assignon ve Guela Doue...
Hatipoğlu ve Ergün öncelikli olarak 24 yaşındaki savunmacı Assignon için teklif sunacak.
2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki Fransız savunmacının piyasa değeri 10 milyon Euro.
Bu transfer gerçekleşmezse bu kez de gündeme 21 yaşındaki Doue gelecek.
Fildişi Sahilli sağ bekin sözleşmesi 2024'te bitecek ve piyasa değeri 7 milyon Euro.
Yönetim, iki futbolcudan birini getirmeyi hedefliyor.
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