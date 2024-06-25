Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! 4 transfer 3 ayrılık...
Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, transfer dönemlerinde adından söz ettiren hamleler yapmıştı. Sarı-kırmızılılar takımı güçlendirecek hamleler yapmak isterken, kadro şişkinliğini de azaltmayı planlıyor. Bu kapsamda teknik direktör Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı. Cimbom, 4 transfer yapıp 3 isimle yollarını ayırma peşinde... İşte Cimbom'daki dev transfer operasyonunun perde arkası... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Üst üste 2 kez şampiyonluğa ulaşan ve 3 kupa kazanan deneyimli çalıştırıcının maaşı 20 milyon TL'den 110 milyon TL'ye yükseltildi.
Geçtiğimiz sezon birbirinden önemli isimlere imza attıran sarı-kırmızılılar, buna karşın takviyelerden istediği katkıyı alamadı.
Ndombele, Angelino, Tete ve Wilfried Zaha gibi futbolculardan beklenen performans alınamazken; kiralık gelen isimlerle yollar ayrıldı.
Önümüzdeki sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.
Öncelik kadro şişkinliği ve maaş bütçesini azaltmak olurken; beklentileri karşılayamayan isimlere uygun teklifler gelmesi halinde yollar ayrılacak.
3 İSİM GİDEBİLİR
Bu kapsamda Tete, Wilfried Zaha ve Sergio Oliveira'yla gönderilmesi beklenirken, bütçede ise büyük bir azalma olacak.
Zaha 4.35 milyon Euro, Tete 2.8 milyon Euro ve Oliveira 2.75 milyon Euro ücret kazanırken; toplam maliyet ise 9.9 milyon Euro ediyor.
Zaha'ya Premier Lig'den talipler olduğu bilinirken, Tete'ye ise devre arasında 8-9 milyon Euro'luk teklifler gelmişti.
Sarı-kırmızılılarda yıldız isimlerin yerine gelecek futbolcular da netleşmeye başladı. 1'i yerli olmak üzere Cimbom'un istediği 4 futbolcu ortaya çıktı. İşte detaylar...
FORVETE BATSHUAYI!
Aslan, 2 yıldır Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi'yle anlaşma sağladı.
30 Haziran'da sarı-lacivertlilerden ayrılacak Belçikalı golcünün, 3 Temmuz'da resmen açıklanması bekleniyor.
30 yaşındaki santrforla 3 yıllık sözleşme imzalayacak G.Saray, yıllık 3 milyon Euro ödeyecek.
Ayrıca bonservisi elinde olan yıldız golcüye 3 milyon Euro da imza parası ödenecek ve toplam maliyeti 12 milyon Euro olacak.
Batshuayi geçtiğimiz yıl sarı-lacivertlilerde 43 maçta 24 gol - 3 asistlik performans gösterdi ve 1.865 dakika sahada kaldı.
YERLİ HEDEF: OĞUZ AYDIN
Ayrılan isimlerin yerini doldurmak ve yerli alternatifini arttırmak isteyen Cimbom, Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın'ı liste başına yazdı.
Sarı-kırmızılıların bu transferi para + takas formülüyle bitirmesi beklenirken; başkan Dursun Özbek bu transferle bizzat ilgileniyor.
23 yaşındaki milli yıldız 38 maçta 13 gol - 8 asistlik katkı sağlayarak takımı adına zirvede yer aldı.
Akdeniz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oğuz Aydın'ın güncel piyasa değeri ise 2.3 milyon Euro...
SAĞ BEK TAKVİYESİNDE SONA DOĞRU
Sacha Boey sonrası sağ bek bölgesini Serge Aurier ile dolduran Cimbom, oyuncuyla yola devam etmeme kararı aldı.
WAN BISSAKA'DA PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Bu bölge için Manchester United forması giyen Aaron Wan-Bissaka düşünülürken, 26 yaşındaki futbolcuyla görüşmeler hızlandırıldı.
Cimbom'un 1 yıl sözleşmesi kalan İngiliz bek için 8 milyon Euro teklif ettiği öğrenilirken, Kırmızı Şeytanlar'ın 15 milyon Euro istediği kaydedildi.
Wan Bissaka geçtiğimiz sezon 30 maçta forma giyerken 3 asistlik katkı sağladı ve 2 bin 411 dakika sahada kaldı.
2025 yılında sözleşmesi bitecek İngiliz futbolcunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...
TORREIRA'NIN YANINA FOFANA
Torreira'ya partner arayan sarı-kırmızılı takım, Monaco forması giyen Youssouf Fofana konusunda ısrarını sürdürüyor.
G.Saray, Fransa Milli Takımı'nda forma giyen 25 yaşındaki orta saha için bütçesinin büyük bölümünü ayırdı.
Oyuncu ise kararını EURO 2024 sonrası vereceğini ve Aslan'a iletti.
Fofana geçtiğimiz sezon 35 maçta forma giyerken 4 gol - 4 asistlik katkı sağladı ve 2 bin 974 dakika sahada kaldı.
Monaco ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro...
DİĞER