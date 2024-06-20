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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş Batshuayi açıklaması!

SON DAKİKA HABERİ: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Sarı kırmızılılar Belçikalı yıldız hakkında flaş bir açıklama yaptı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 16:34 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 16:44
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş Batshuayi açıklaması!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Sarı kırmızılıların yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu yıldız oyuncunun transferi hakkında konuştu.

"BATSHUAYI İLE RESMİ İMZALAR ATILMADI"

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu: "Michy Batshuayi ile resmi imzalar atılmadı. Resmi imzalar atılmadan herhangi bir şey söylemem doğru değil. İlgilendiğimiz, beğendiğimiz bir oyuncu. Görüşüyoruz. Bir aksilik olmazsa, transfer dönemi resmi olarak başladığı zaman çok daha net cevaplar verebilirim." dedi.

"ICARDI MUTSUZ MU?"

"Mauro Icardi neden mutsuz olsun? Ben bunu anlamıyorum. Burada şampiyon oldu ve şampiyonluğu en coşkulu kutlayanlardan birisiydi. Ailesiyle birlikte tatil için ülkesine gitti. Son derece mutlu, Galatasaray'da oynayacak. Kendisi bizzat açıkladı. Temmuz başında çalışmalara katılacak. İki yıldır bizimle çalışmalara katılamadı, bu sene çok daha farklı bir Icardi izleyeceğiz. Sözleşmeli oyuncumuz ve kamp dönemi yaşayacak. Lige fizik ve moral olarak çok daha hazır bir Icardi başlayacak. Erden Timur herkesin sevdiği bir kardeşimiz. Burası kişiye bağlı birliktelik söz konusu değil. Burası büyük bir camia. 119 yıllık camiaya aidiyet çok önemli. Icardi, Galatasaray'ın futbolcusu olduğu için çok mutlu. Galatasaray'da kazandıklarıyla mutlu oluyor, bu böyle devam edecek. Ben orada bir sorun olduğunu düşünmüyorum."

"GALATASARAY YILDIZ TRANSFERİ YAPACAK MI?"

"Galatasaray'da yıldız çok. Elbette bu futbolcularla birlikte Galatasaray'a güç katacak oyuncular gelecek. Yıldızdan kastınız isimse, ben o tarafında çok olmadığımızı söyleyebilirim. Takımımıza katkı verebilecek, bizi daha ileriye taşıyabilecek doğru oyuncuları almaya çalışıyoruz. Elbette bu oyuncular kariyerleri belli seviyenin üzerinde, herkesin kabul ettiği oyuncular... Yıldız kimdir? O farklı bir konu. Bizim için bu takıma değer katacak yıldız gelecek diyebiliriz."

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