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Galatasaray'dan Assignon hamlesi! 8 milyon Euro'luk teklif

Son dakika spor haberleri: Galatasaray, bir süredir gündemde olan sağ bek için Assignon'a teklifini yaptı. Sarı-kırmızılıların teklifine karşı Rennes istediği bonservisi iletti. İşte haberin son detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 21:40 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 21:56
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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Assignon hamlesi! 8 milyon Euro'luk teklif

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmalarım devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Assignon hamlesi! 8 milyon Euro'luk teklif

Sarı-kırmızılılar bu noktada bir süredir gündemde olan sağ bek transferi için Rennes'te forma giyen Assignon için teklifte bulundu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Assignon hamlesi! 8 milyon Euro'luk teklif

Galatasaray'ın yıldız oyuncu için Fransız ekibine 8 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Assignon hamlesi! 8 milyon Euro'luk teklif

Rennes'in bu transferdeki bonservis beklentisi 11 milyon Euro.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Assignon hamlesi! 8 milyon Euro'luk teklif

LORENZ ASSIGNON KİMDİR?

2000 yılında Fransa'nın Grasse şehrinde doğan Lorenz Assignon, futbola Rennes'in altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Assignon hamlesi! 8 milyon Euro'luk teklif

2020-2021 sezonunun ikinci yarısında Bastia'da kiralık olarak forma giyen Assignon, 13 maç mücadele ettiği takıma 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Assignon hamlesi! 8 milyon Euro'luk teklif

Temmuz 2021'den bu yana Rennes'in A takımında oynuyan Fransız sağ bek, toplam 64 müsabaya çıktı ve 3 gol, 6 asistle oynadı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Assignon hamlesi! 8 milyon Euro'luk teklif

23 yaşındaki futbolcu bu sezon ise 20 maçta 2 kez fileleri havalandırırken, 2 defa da gol pası verdi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Assignon hamlesi! 8 milyon Euro'luk teklif

Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Lorenz Assignon'un Rennes ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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