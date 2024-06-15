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Galatasaray'a transferde EURO 2024 engeli! Şimdi ne olacak?

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda da iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Transferde önceliği orta saha ve sağ beke veren sarı-kırmızılılarda başlayan EURO 2024 turnuvası planlarda rötara sebebiyet verdi. Peki Galatasaray transferde nasıl bir yol izleyecek? İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 10:48
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Galatasaray'a transferde EURO 2024 engeli! Şimdi ne olacak?

Yeni sezon kadro planlama çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transferin şifreleri belli oldu.

Galatasaray'a transferde EURO 2024 engeli! Şimdi ne olacak?

ORTA SAHA VE SAĞ BEKE TAKVİYE!
Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek'in teknik kadronun isteği doğrultusunda orta saha ve sağ bek transferinin bitirilmesi talimatını verdiği belirtildi.

Galatasaray'a transferde EURO 2024 engeli! Şimdi ne olacak?

PLANLANAN TARİHTE RÖTAR!
Milliyet'in haberine göre; Özbek'in yeni gelecek isimlerin kampa yetişmesini istediği, buna karşın özellikle yeni başlayan Avrupa Futbol Şampiyonası nedeniyle planlanan tarihte rötar olabileceği öğrenildi.

Galatasaray'a transferde EURO 2024 engeli! Şimdi ne olacak?

Özbek'in ilk yurt dışı kampının başlayacağı 9 Temmuz'a kadar iki nokta atışı transferi gerçekleştirmeyi amaçladığı bildirildi.

Galatasaray'a transferde EURO 2024 engeli! Şimdi ne olacak?

Özbek'in bu konuda kararlı olmasına karşın özellikle Avrupa Şampiyonası'nın başlaması nedeniyle gelişmelerin istenen hızda gerçeklemenin zor olduğu vurgulandı.

Galatasaray'a transferde EURO 2024 engeli! Şimdi ne olacak?

Aslan'ın takip ettiği birçok ismin Euro 2024'te bulunduğu ve bu nedenle bu isimlerin durumunun ilerleyen günlerde netleşeceği ifade edildi.

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