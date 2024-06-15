Galatasaray'a transferde EURO 2024 engeli! Şimdi ne olacak?

Özbek'in ilk yurt dışı kampının başlayacağı 9 Temmuz'a kadar iki nokta atışı transferi gerçekleştirmeyi amaçladığı bildirildi.

Özbek'in bu konuda kararlı olmasına karşın özellikle Avrupa Şampiyonası'nın başlaması nedeniyle gelişmelerin istenen hızda gerçeklemenin zor olduğu vurgulandı.