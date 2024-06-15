Galatasaray'a transferde EURO 2024 engeli! Şimdi ne olacak?
Son dakika spor haberi: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda da iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Transferde önceliği orta saha ve sağ beke veren sarı-kırmızılılarda başlayan EURO 2024 turnuvası planlarda rötara sebebiyet verdi. Peki Galatasaray transferde nasıl bir yol izleyecek? İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
ORTA SAHA VE SAĞ BEKE TAKVİYE!
PLANLANAN TARİHTE RÖTAR!
Özbek'in ilk yurt dışı kampının başlayacağı 9 Temmuz'a kadar iki nokta atışı transferi gerçekleştirmeyi amaçladığı bildirildi.
Özbek'in bu konuda kararlı olmasına karşın özellikle Avrupa Şampiyonası'nın başlaması nedeniyle gelişmelerin istenen hızda gerçeklemenin zor olduğu vurgulandı.
Aslan'ın takip ettiği birçok ismin Euro 2024'te bulunduğu ve bu nedenle bu isimlerin durumunun ilerleyen günlerde netleşeceği ifade edildi.
Galatasaray'da Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün oyuncu temsilcileri ve kulüpleriyle yaptığı ilk tur görüşmeleriyle kapsamlı bir rapor hazırladığı ifade edildi.
DİĞER