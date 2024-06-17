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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta saha için çifte taarruz!

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gözler orta saha transferine çevrildi. Cimbom'un bu anlamda o 2 yıldızla yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta saha için çifte taarruz!

Önceliği orta saha ve sağ bek takviyesine veren Galatasaray, özellikle 6/8 numara oynayabilen, Şampiyonlar Ligi seviyesindeki bir oyuncuyu en kısa sürede kadrosuna katmanın hesapları içerisinde.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta saha için çifte taarruz!

Bu hedef doğrultusunda Galatasaray'ın ilk adresi Almanya olacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta saha için çifte taarruz!

Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih yetkilileriyle Leon Goretzka'nın bonservisi için masaya oturacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta saha için çifte taarruz!

Alman devinin satış listesine koyduğu 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun çok fazla talibi var ve Galatasaray cephesi bu konuda vakit kaybetmek istemiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta saha için çifte taarruz!

Goretzka'nın menajerler vasıtasıyla yeşil ışık yakmasının ardından, Bayern'in bonservis şartlarını öğrenmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, transfer bütçesini de bu talebe göre ayarlayacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta saha için çifte taarruz!

EN UYGUNU TERCİH EDİLECEK

Goretzka görüşmesi olumlu da olsa, olumsuz da olsa Galatasaray'ın bir sonraki adresi Fransa olacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta saha için çifte taarruz!

Cimbom'un potansiyeli açısından daha yararlı bir transfer gözüyle baktığı Youssouf Fofana için Monaco ile bir görüşme daha yapılacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta saha için çifte taarruz!

Galatasaray Yönetimi, geçen yaz ve kış dönemlerinde yaptığı girişimlerden bir sonuç alamamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta saha için çifte taarruz!

Piyasa değeri oldukça yüksek olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için bonservis pazarlıkları, bu yeni yapılacak görüşmeyle birlikte başlayacak.

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