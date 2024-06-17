TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta saha için çifte taarruz!

Alman devinin satış listesine koyduğu 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun çok fazla talibi var ve Galatasaray cephesi bu konuda vakit kaybetmek istemiyor.

EN UYGUNU TERCİH EDİLECEK Goretzka görüşmesi olumlu da olsa, olumsuz da olsa Galatasaray'ın bir sonraki adresi Fransa olacak.