Cimbom sağ bek transferi için düğmeye bastı!
Formasını giydiği Manchester United ile 1 yıllık sözleşmesi kalan 26 yaşındaki futbolcu için düğmeye basan sarı kırmızılı kulüp, alternatif olarak ise Fransa'dan 2 ismi belirledi. İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki o isimler... (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)
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2019'da 55 milyon Euro bonservisle geldiği İngiliz deviyle 1 yıl sözleşmesi kalan 26 yaşındaki oyuncu, Premier Lig ve İtalya'dan birçok kulübün gündeminde.
Demokratik Kongo asıllı İngiliz sağ bek, geride kalan sezonda 30 maçta forma giyip 2409 dakika sahada kaldı.
Gelişiyle sınıf atlatacağı düşünülen Wan-Bissaka için düğmeye basan Galatasaray cephesi, 20 milyon Euro'nun konuşulduğu bonservis bedelinin düşmesini bekliyor.
Sağ bekte ilk tercih konumundaki Wan-Bissaka'nın ilk alternatifi ise Fransa'dan Jonathan Clauss.
Galatasaray'ın diğer B Planı ise Lorenz Assignon. Bu futbolcular için de girişimler devam ediyor.
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