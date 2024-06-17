Haberler Galatasaray Cimbom sağ bek transferi için düğmeye bastı!

Cimbom sağ bek transferi için düğmeye bastı!

Formasını giydiği Manchester United ile 1 yıllık sözleşmesi kalan 26 yaşındaki futbolcu için düğmeye basan sarı kırmızılı kulüp, alternatif olarak ise Fransa'dan 2 ismi belirledi. İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki o isimler... (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Cimbom sağ bek transferi için düğmeye bastı!

Sacha Boey'i Bayern Münih'e satan Galatasaray, bu oyuncunun yerine transfer ettiği Serge Aurier'den hiç katkı alamadı ve Fildişi Sahilli ile yollarını ayırdı.

Cimbom sağ bek transferi için düğmeye bastı!

Kaan Ayhan'la şampiyon olan sarı kırmızılı kulüp, yeni sezon planlamasında önceliği sağ bek bölgesine verdi.

Cimbom sağ bek transferi için düğmeye bastı!

Sabah'ın haberine göre, listenin ilk sırasına Manchester United'dan Aaron Wan-Bissaka yazıldı.

Cimbom sağ bek transferi için düğmeye bastı!

2019'da 55 milyon Euro bonservisle geldiği İngiliz deviyle 1 yıl sözleşmesi kalan 26 yaşındaki oyuncu, Premier Lig ve İtalya'dan birçok kulübün gündeminde.

Cimbom sağ bek transferi için düğmeye bastı!

Demokratik Kongo asıllı İngiliz sağ bek, geride kalan sezonda 30 maçta forma giyip 2409 dakika sahada kaldı.

Cimbom sağ bek transferi için düğmeye bastı!

Gelişiyle sınıf atlatacağı düşünülen Wan-Bissaka için düğmeye basan Galatasaray cephesi, 20 milyon Euro'nun konuşulduğu bonservis bedelinin düşmesini bekliyor.

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