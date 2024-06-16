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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Kurban Bayramı mesajı!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılıların resmi internet sitesinden Kurban Bayramı mesajı paylaştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 09:42
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Kurban Bayramı mesajı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınlandı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

"Sevgili Galatasaraylılar, Bayramlar, birliğin ve beraberliğin kök saldığı, kardeşlik duygularıyla kucaklaştığımız kıymetli zamanlardır. Ben de Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak siz değerli renktaşlarımı bu hislerle kucaklıyorum. İnancınızla ve desteğiniz sayesinde Sarı-Kırmızımız yepyeni ve üstün başarılarla hepimize mutluluk ve gururlar yaşatacaktır. Sizlerin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramı sevdiklerinizle ve sağlıkla geçirmenizi temenni ediyorum."

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