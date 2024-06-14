Haberler Galatasaray Oğuz Aydın’a yeşil ışık

Oğuz Aydın’a yeşil ışık

Okan Buruk, Alanya'nın genç oyuncusunu beğendiğini ifade etti. Yeni Açık'a konuşan tecrübeli hoca, "Oğuz Aydın hem sağ hem sol hem forvet, her mevkiyi oynayabilecek bir oyuncu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 06:50
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Oğuz Aydın’a yeşil ışık

Okan Buruk, Alanya'nın genç oyuncusunu beğendiğini ifade etti. Yeni Açık'a konuşan tecrübeli hoca, "Oğuz Aydın hem sağ hem sol hem forvet, her mevkiyi oynayabilecek bir oyuncu. Sezonu çok iyi bitirdi. Lig'de Türk oyuncu havuzu biraz daha dar. Ön plana çıkan oyuncuların da bütün takımlar için adı ortaya çıkıyor" dedi. Galatasaray'ın, Alanyaspor'un kapısını çaldığı 23 yaşındaki oyuncu için 6 milyon euro'luk bonservis bedeli talep ediliyor. Sarı-kırmızılılar, yüksek bulduğu bu rakamı oyuncu takasıyla daha aşağı çekmeyi planlıyor.

BURUK'UN EN İYİLERİ

En iyi müzik zevki: Kerem ve Barış dışında hepsi

Takımın en uykucusu: Ndombele

En beğendiği teknik direktör: İlhan Palut ve Çağdaş Atan

EN ACİLİ SAĞ BEK

Buruk bir kez daha transferdeki önceliğinin sağ bek olduğunu söyledi. 50 yaşındaki teknik adam, "Bizim için en kritik olan, sağ bek mevkisinde fazla alternatifimiz yok. Kaan'ı orada kullandık, Dubois orada dönecek ama o bölgeye çok acil bir şekilde. Acil derken yani üzerimizde baskı oluşturmasına gerek yok. En iyi seçenek için uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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