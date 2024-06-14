Oğuz Aydın’a yeşil ışık

Okan Buruk, Alanya'nın genç oyuncusunu beğendiğini ifade etti. Yeni Açık'a konuşan tecrübeli hoca, "Oğuz Aydın hem sağ hem sol hem forvet, her mevkiyi oynayabilecek bir oyuncu. Sezonu çok iyi bitirdi. Lig'de Türk oyuncu havuzu biraz daha dar. Ön plana çıkan oyuncuların da bütün takımlar için adı ortaya çıkıyor" dedi. Galatasaray'ın, Alanyaspor'un kapısını çaldığı 23 yaşındaki oyuncu için 6 milyon euro'luk bonservis bedeli talep ediliyor. Sarı-kırmızılılar, yüksek bulduğu bu rakamı oyuncu takasıyla daha aşağı çekmeyi planlıyor.
BURUK'UN EN İYİLERİ
En iyi müzik zevki: Kerem ve Barış dışında hepsi
Takımın en uykucusu: Ndombele
En beğendiği teknik direktör: İlhan Palut ve Çağdaş Atan
EN ACİLİ SAĞ BEK
Buruk bir kez daha transferdeki önceliğinin sağ bek olduğunu söyledi. 50 yaşındaki teknik adam, "Bizim için en kritik olan, sağ bek mevkisinde fazla alternatifimiz yok. Kaan'ı orada kullandık, Dubois orada dönecek ama o bölgeye çok acil bir şekilde. Acil derken yani üzerimizde baskı oluşturmasına gerek yok. En iyi seçenek için uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.