Galatasaray'dan Sacha Boey'i unutturacak transfer! Tam bir joker oyuncu

24 yaşındaki futbolcu sağ bek, sol bek ve stoper bölgelerine forma giyiyor... Savunma hattında çok yönlü olması Okan Buruk'un dikkatini çekti...

Devre arasında da gündeme gelen İngiliz futbolcu için bu kez işler çok daha kolay gibi gözüküyor çünkü bonservis bedeli ödenmeyecek.