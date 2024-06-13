Galatasaray'dan Sacha Boey'i unutturacak transfer! Tam bir joker oyuncu
Trendyol Süper Lig'de üst üste 2 kez şampiyon olan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Geçtiğimiz yıl adından söz ettiren takviyeler yapan Cimbom, buna karşın yıldız isimlerden beklediği katkıyı alamamıştı. Devre arası Sacha Boey'i rekor bedelle satan Aslan, bu bölge için "joker" denilebilecek sürpriz bir ismi listesine aldı ve teklifini yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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24 yaşındaki futbolcu sağ bek, sol bek ve stoper bölgelerine forma giyiyor... Savunma hattında çok yönlü olması Okan Buruk'un dikkatini çekti...
Devre arasında da gündeme gelen İngiliz futbolcu için bu kez işler çok daha kolay gibi gözüküyor çünkü bonservis bedeli ödenmeyecek.
Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gözüken genç futbolcu ile çok kısa sürede masaya oturulması planlanıyor.
YENİ BİR TEKLİF SUNMAYI PLANLIYOR
West Ham'da son sezonunda 1 milyon pound alan 24 yaşındaki oyuncuya yıllık 2 milyon euro maaş ve imza parası teklif edilecek.
Ben Johnson'un ise yıllık 3 milyon euro kazanç beklentisi olduğu öğrenildi. West Ham, 30 Haziran'da sona erecek olan Ben Johnson'la yeni sözleşme imzalamak istiyor.
Johnson, yüksek maaş beklentisi sebebiyle İngiliz kulübünün son teklifini kabul etmedi. Premier Lig ekibi, Johnson'un kalması için yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
Ayrıca İskoç ekiplerinden Glasgow Rangers da İngiliz oyuncuyla ilgilenirken, Johnson'un yüksek maaş talebi bu transferi imkansız kılıyor.
Championship temsilcilerinden Leeds United da Johnson ile ilgileniyordu ancak Premier Lig'e çıkamadıkları için bu transfer askıya alındı. Sarı kırmızılılar fırsatı değerlendirmek istiyor.
TAM BİR JOKER FUTBOLCU
Ben Johnson, Okan Buruk'un isteklerine tam olarak uyuyor. Buruk, hem genç hem gelecek vadeden hem de birçok mevkide görev alabilecek bir oyuncu arıyor.
24 yaşındaki futbolcu, ana mevkisi sağ bek olmasına rağmen kariyerinde stoper, sol bek, ön libero, merkez orta saha, sağ açık ve sol açık olarak da görev yaptı.
Johnson, bu sezon West Ham formasıyla da 5 farklı bölgede forma giydi. İngiliz ekibiyle son sezonunda 25 maça çıkan İngiliz futbolcu, 1 asistlik katkı verdi.
BEN JOHNSON KİMDİR?
Ben Johnson, 24 Ocak 2000'de İngiltere'nin Londra kentinde dünyaya geldi. Futbola West Ham altyapısında başladı. U18 ve U21 takımlarında forma giydikten sonra 2020'de A takıma yükseldi.
4 yıldır West Ham'da forma giyen Ben Johnson'ın sözleşmesi sona erdi. 24 yaşındaki İngiliz oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro...
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