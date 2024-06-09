Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray randevu talep etti! Sağ beke Portekizli yıldız...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray randevu talep etti! Sağ beke Portekizli yıldız...

Son dakika spor haberleri...Trendyol Süper Lig'i 102 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda ilk olarak sağ bek hamlesi gündeme geldi. Okan Buruk'un da ısrarlar istediği Portekizli oyuncu için Manchester City ile görüşme yapılacak. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 10:46
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray randevu talep etti! Sağ beke Portekizli yıldız...

Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken şampiyon teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesi yenilendi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray randevu talep etti! Sağ beke Portekizli yıldız...

Sarı-kırmızılılar, tecrübeli teknik adama imza töreni düzenledi. İmza töreninde açıklamalarda bulunan 50 yaşındaki antrenör şu ifadeleri kullandı;

TRANSFER HABERİ | Galatasaray randevu talep etti! Sağ beke Portekizli yıldız...

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİRMEK İSTİYORUZ"

"2018'de Akhisarspor ile Türkiye Kupası'nı kazandım. Öyle bir takımla kupa kazanmak çok değerliydi. Hedefim Galatasaray'ın teknik direktörü olabilmekti. Rizespor, Başakşehir ile şampiyonluk... Burada şampiyonluklar ve Süper Kupa... Hayalimi yaşıyorum. Bundan sonra hedefimiz sırayla kupaları kazanmak. İlk hedef 5. yıldız. Galatasaray'ın hayalleri bitmiyor, hiçbir camiaya benzemiyoruz."

TRANSFER HABERİ | Galatasaray randevu talep etti! Sağ beke Portekizli yıldız...

"Başarı ile mutlu oluyoruz ve bunun peşinde koşacağız. Bu sene daha da tutkulu olmamız gerekiyor. Yine şampiyon olmak ve geçen sene insanların ve bizim ağzımızda Şampiyonlar Ligi tadı kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne yine girmek istiyoruz."

TRANSFER HABERİ | Galatasaray randevu talep etti! Sağ beke Portekizli yıldız...

Jose Mourinho'nun gelmesinde payınız olduğunu düşünüyor musunuz?

"Ben yoktum görüşmelerde. O yüzden payım yok. Her takım için teknik direktör önemli. Beşiktaş başarılı bir teknik adamla imza attı. Trabzonspor, Abdullah Avcı gibi başarılı bir teknik adamla devam ediyor. Geçen seneden daha çekişmeli olacak. Aslında bizim performansımızı rakiplerimiz yukarı çekti. Yine şampiyonluk istiyoruz."

TRANSFER HABERİ | Galatasaray randevu talep etti! Sağ beke Portekizli yıldız...

SAĞ BEK, ORTA SAHA, HÜCUM HATTI...

"Elimizde çok iyi oyuncular var. Kadro yapımız bir sene önceye gör daha oturmuş durumda. Orta sahada çok iyi oyuncularımız var, onların dışında profil bakacağız. Hem Türkiye, hem de Şampiyonlar Ligi'ne uygun orta saha bakacağız. Bize çok büyük katkı sağlayacak oyuncu lazım. Başkanımız en iyisi için yetki verdi. Bütçemizde olacak. Alabileceğimiz en iyi oyuncuları alacağız. Çok önemli oyuncu, çok önemli transferler yapacağız. Sağ bek çok acil alınacak. Orta sahaya alacağız. Hücum hattına destek olacak bilecek oyuncular düşünüyoruz. Çok önemli oyuncular belirledik. Taraftarları çok mutlu edecek transferler yapacağız, hepsi rahat olsun."

TRANSFER HABERİ | Galatasaray randevu talep etti! Sağ beke Portekizli yıldız...

Michy Batshuayi'ye ilginiz var mı?

"3-4 oyuncu alacağız gibi gözüküyor. Birçok isim yazılıyor, görüştüğümüz isimler var. Forvet için hazırlıklarımız var. Batshuayi ile ilgili düşüncemiz olmadı."

TRANSFER HABERİ | Galatasaray randevu talep etti! Sağ beke Portekizli yıldız...

Saf 6 numara mı yoksa 8 numara mı istiyorsunuz?

"Elimizdeki oyuncular hariç bir profil bakacağız. En iyisini getirme konusunda başkanımız bize yetkiyi verdi. Bütçemiz olacak."

TRANSFER HABERİ | Galatasaray randevu talep etti! Sağ beke Portekizli yıldız...

"ERDEN TİMUR SONRASI AYRILACAĞI SÖYLENEN FUTBOLCULAR VAR. BU HABERLER DOĞRU MU?"

Okan Buruk: Erden Bey yanımızda olduğunu dışarıdan net bir şekilde gösteriyor. Hepimizin hayatı Galatasaray'a adanmış. Oyuncularla ilgili sorun yok. Temmuz ayının başında hepsi burada olacak. Ayrılmak istediğimiz oyuncular olacak, devam etmek istediklerimiz bizimle olacak. Olumsuz bir şey olmadı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray randevu talep etti! Sağ beke Portekizli yıldız...

Diğer yandan transfer çalışmalarına ağırlık veren Galatasaray'da gündeme çarpıcı bir isim geldi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray randevu talep etti! Sağ beke Portekizli yıldız...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, imza töreninde yaptığı açıklamada acilen bir sağ bek transferi yapmaları gerektiğini ifade etmişti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray randevu talep etti! Sağ beke Portekizli yıldız...

Sarı-kırmızılıların gündemine bonservisi Manchester City'de bulunan Portekizli yıldız Joao Cancelo geldi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray randevu talep etti! Sağ beke Portekizli yıldız...

Sacho Boey'in ayrılığı sonrası sağ bek mevkisini dolduramayan Cimbom, Portekizli yıldızı getirerek sağ bek sorununu çözmeyi düşünüyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray randevu talep etti! Sağ beke Portekizli yıldız...

30 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon kiralık olarak Katalan ekibiyle 42 resmi maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray randevu talep etti! Sağ beke Portekizli yıldız...

Portekizli oyuncu bu maçlarda 4 gol 5 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray randevu talep etti! Sağ beke Portekizli yıldız...

Asıl mevkisi sağ bek olan Cancelo, sol bek pozisyonunda da görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray randevu talep etti! Sağ beke Portekizli yıldız...

1.82 boyundaki futbolcunun Manchester City ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray randevu talep etti! Sağ beke Portekizli yıldız...

Yıldız futbolcu, kariyerinde toplamda 16 kez kupa kaldırma sevinci yaşadı.

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