GALATASARAY HABERİ - Erden Timur istifa sebebini açıkladı! "Bırakmak istemiyorum ama..."

Galatasaray'ın iki yılda kazandığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Erden Timur, yeniden başkan seçilen Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesinde yer almamıştı. Başkan vekilliği görevinden istifa kararı alan Timur, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erden Timur'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

AYRILIK KONUSUNU ŞAMPİYONLUKTAN 1-1.5 AY ÖNCE BAŞKANIMIZA İLETTİM

"Kolay bir basın toplantısı olmayacak tabii. Elimde olmayan nedenlerden dolayı 1 aydır, belki 1 ayı daha geçkindir gündemi meşgul ettiğim için kamuoyundan özür diliyorum. Ben şampiyonluktan 1-1.5 ay önce başkanımıza konuyu ilettim. Yönetim listesi verilmeden önce, yönetimde olmamla ilgili kendi talebini iletince, yakın çevreme de söylüyorum, o zaman ilettim. Şampiyonluk yarışı olduğu için bunu o an söylemek mümkün değildi."

BANA GÖNDERİLEN MESAJLARI OKUSANIZ AĞLARSINIZ

"Konu şuna döndü, nazlandı falan. Öyle olmadı. İzah edeceğim. Şampiyonluk gününe kadar kimse böyle bir şey diyemezdi. Reddederdim. Şampiyonluk en önemli şey. 2 gün sonra açıklayabilirdim ama öyle değil. Süreç uzadıkça zarar verdiğimi bile bile devam etmem gerekiyordu. Yazılı açıklamadan basın toplantısına dönmemin nedeni bana gönderilen şahsi mesajları, okusanız ağlarsanız, bunlar camiadan önemli insanlar, özellikle göndermişler."

HAKKIMDA SERVİS YAPILDI

"Sosyal medyadaki bol takipçili hesaplara, bu şeyleri göndererek, biz kaç yaşında insanlarız, bizleri de reddediyor, bu işin altında başka bir iş var diye herkese bir servis. Allah'ın işi ya bu, tanımadığım insandan öğrendim bunu. Onlara yakın birisi herhalde, bilmiyorum. İnsani değerlere değer veren biri. 'Hep bu insanların içerisindeyim, herhalde 1 yılı aşkındır olumlu hiçbir şey duymadım abi, sen bize şeytan gibi anlatılıyorsun' dedi. Bu maksatlı şeyi gördükten sonra ben anlatayım dedim."

İFTİRALARA DAYANMAMIN TEK SEBEBİ GALATASARAY

"Bu kadar iftirayı, samimiyetsizliği sayabilirim, Galatasaray edebinde anlatabilirim bunları. Ben insan olarak bu tip şeylere duyarlı olması gerektiğine inanıyorum. Normal ben, haksızlığa çok çabuk tepki koyan, insani bir yanlış varsa orada durmayan, 10 yaşından beri arkadaşlarım dışında doğru düzgün arkadaş çevrem yoktur. Çevreme başka birisini almakta bile çok zorlanıyorum, çıkar ilişkilerinden dolayı. Aslında belki 1-2 ay sabredebileceğim bir yerde son 13-14 ayı aşkındır devam eden yoğun, planlı, kasıtlı, her noktasında yüzlerce kişi tarafından yapılan, binlerce insana ulaşan haksız, kasıtlı, organize iftiralara dayanmamın tek sebebi Galatasaray. Başka sebep yok. Bu yapılanlardan dışarıdan, rakipten değil! İnsanın onuruna, hayatına, çoluğunun çocuğunun rızkına, iş hayatına yapılan her türlü iftira bir noktadan sonra katlanılabilir değil. Bu dışarıdan değil. Dışarıdan yapılınca her şeye tamam, onu da önemsemiş olursam sürekli açıklamalar yaparım, Galatasaray'ın çıkarlarını savunurum. İnsanın işini gücünü etkiliyor ama problem değil. İçeriden olunca çaresi olmuyor. İki şey yapabilirdim; kendi değerlerimi önceller istifa ederdim ya da sayılı günün geçmesini bekler şampiyonluk gelene kadar dayanabilirdim. Bu noktaya kadar getirdim. Seçime kadar götürdüm. Seçim süreci 2 yıllıktı. Seçimin tüm aşamalarında vardım ama seçimde değildim."

TUTUNACAK BİR DALIM OLSA TUTUNURDUM

"İstifa etmekten başka çarem kalmadı, tutunacak bir dalım olsa tutunurdum. Aylarca sürdü, son 7 ay özellikle yoğun. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum inanın. Ne arsızlığımız, ne hırsızlığımız, ne namussuzluğumuz, ne komisyonculuğumuz... Ben de bırakmayı hiç istemiyorum öyle bir şey var. Ama hiçbir dal yok."

HER ŞEYİMİ VERMEYE HAZIRDIM

"Ben o işten nemalanan, o dedikleri kişiysem bırakmamam lazım. O iğrenç insansam, herkes kalmamı istiyor, ne güzel ortam hazır. Suyun başındayım niye gideyim? İnsan ömrü 1 kere. Ben her şeyimi vermeye hazırım, hazırdım, her zaman da hazır olacağım. Bunu da bu 2 senede gösterdim. Galatasaray'ın asıl problemi içerisindeki kötü siyaset. Bu Galatasaray'a 1-2 şampiyonluk zararı vermiyor, sürdürülebilir olmamasının sebebi, bir şeyler iyi giderken kötü olmasının sebebi bu siyaset. 10 şampiyonluk zarar veriyor, Avrupa kupasına mal oluyor. Kötülüğün ürediği yerde hiçbir şey olmaz. Ben buna sonuna kadar inanıyorum. Bununla mücadele etmek bundan sonra benim hayat vazifem. İçeride durunca bu şeye hizmet ediyorsunuz. İçeride durup bununla mücadele edemezsiniz, bu romantik bir şey. Yapabileceğin tek şey susmak, çıtını çıkarmadan oturacaksın. Konuşursan kavga edersin, şampiyonluk da olmaz, hiçbir şey olmaz.

TARAFTARIN SEVGİSİ OLMASA LİME LİME EDİLMİŞTİM

Bu kişiler Galatasaray'ı düşünenler değil. Temel duygular kıskançlık. Başkanlık için potansiyel aday, ayağını kaydıralım. Tamamen bencil hisler. Bencil hisleri olana gel Galatasaray için savaşalım diyemezsin. Yok öyle bir şey. Tam tersi. Böyle konularda romantik olmayalım. Bu kadar şeye sabretmişiz, emek vermişiz, bir ayağımızın tökezlemesi bekleniyor. Arkamda o kadar taraftar camia olmasa, bu aylardır yapılıyor, kimse yazamıyor. Yazarsa linçlenir diye yazamıyor. Taraftarın sevgisi olmasa lime lime edilmiştim. Gazetecilere binlerce iftira konusu gelmiştir. Bu nasıl bir düzen arkadaş ya!"

40 MİLYON EURO SPONSORLUK İMZALATTIM

"Anlatmak zorundayım şunu, ben kendi bireysel çevremle Galatasaray'a 40 milyon Euro gibi bir sponsorluk imzalatmışım, benim sponsorluklarım dışında, şu son 1 senede 40 milyon Euro. Bu sene sponsorlukların geldiği noktayı biliyorsunuz. Katkısı olan Niyazi Ağabey'e, İbrahim Hatipoğlu'na, Eray Bey'e teşekkürlerimi iletiyorum. Galatasaray'ın maç günü gelirlerinde 8-9 katına çıkmasında sonuna kadar mücadele ederek katkı sağladım. Bu sene 2 milyarı da geçiyor. Aklıma gelmiyor. Puma anlaşmasıyla... Şunu yaptım, bunu yaptım ama özür diliyorum, söylemek değil bu. Ne yapılıyor anlatmak için. Söylemek zorunda bırakılmak da doğru değil. Puma, Nike anlaşmasını görüşmelerini tek başıma yaptım."

TUTMAYI DÜŞÜNDÜĞÜM TÜM DALLAR KIRILDIKTAN SONRA MAALESEF AYRILIYORUM

"Tüm bu yaşananlardan sonra, bırakmam için yapılmış da olabilir, yapabileceğim bir şey kalmıyor. Tutmayı düşündüğüm tüm dallar da kırıldıktan sonra artık maalesef ayrılıyorum."

BEN NAZLI GELİN MİYİM?

"Divan Kurulu'nda konuşulanlara alınmışım, ağlamışım... Yok öyle bir şey. Ben nazlı gelin miyim? 80 milyarlık şirketim var, bana 'komisyoncu' diyorlar."

1 YIL BOYUNCA KAN KUSUP KIZILCIK ŞERBETİ İÇTİM

"Ben 1 yıl boyunca kan kustum, kızılcık şerbeti içtim. Kim sahip çıktı! Kim ne dedi? Yok öyle şeyler. Ben sorayım. Sizce Galatasaray'ın sorunu bir sene şampiyon olup olmaması mı; yoksa Galatasaray her ivme kazandığında Galatasaray'a bu kadar bela açan, Galatasaray'ın gelişim, vizyon projesi üretememesini sağlayan, insanları kirleten bu kötü siyaset mi? Hangisi daha büyük sorun sizce?"

FENERBAHÇE'NİN AYRILMAMDA ETKİSİ YOK

"Fenerbahçe tarafından yapılan saldırıların ayrılmama zerre etkisi olmadı. Fenerbahçe camiası da 'Kesinlikle ayrılmayacak, Galatasaray şemsiyesi altından çıkmaması lazım. Oradan çıkarsa başına çok şey gelir' dediler. Onlardan korkuyorsak kalmak lazım. Ticaret Bakanlığı tarafından 8.5 ay incelendi şirketim. Neler neler oldu. Her noktasına zerresine şey yapıldı."

GALATASARAY'DA TİYATRO YAPANLAR VAR

"Samimiyetsiz ortama tiyatro denilebilir. Galatasaray'da tiyatro yapanlar var, 300-500'dür. Esas samimi olanlar daha fazla. Tiyatro ifadesi kullanılabilir. Bakarsanız 'Erden'i seviyoruz, arkasındayız' gibi bir şey... Mauro'dan başka bu konuda öyle bir şey falan yok. Herkes işin civası."

GELECEKTE BAŞKAN OLMAK İSTERİM

"Dursun Başkan bana hep '2024'te aday olmayacağım, başkan sen olacaksın' dedi. Gelecekte başkan olur muyum bilemem. İster misiniz sorusuna şöyle diyorum: Her Galatasaray taraftarı bunu ister. Gün oraya getirecekse yaparız. Reddettiğim bir şey değil."

GALATASARAY MUHABİRLERİ BANA TEPKİ KOYDU

"Sizler mesela, beni protesto ettiğiniz bir şey oldu, tüm Galatasaray muhabirleri. Bu, bundan önce olmuş mudur? Dışarıdan nasıl yansıtılıyor, 'Erden Timur'un basını' bilmem ne. Tam tersi, siz transfer döneminde hiç bilgi gelmiyor, hiç bir şey olmuyor diye protesto ettiniz. "Protesto değil, şikayet şikayet... Herkes kafayı çeviriyor. Bir tepki koyuldu. Ondan dolayı öğlen yemeği yedik. Anlatamıyorum ya, arkadaşlar. Sitem, tepki, protesto işte. Bu yaşanılan bir şey. Niye yaptınız demiyorum. Çok da doğru bir şeydir."

ŞAMPİYONLUĞUMUZ ANAMIZIN AK SÜTÜ GİBİ HELALDİR

"Oyuncuları en çok motive eden şey emeklerine leke sürülmesiydi. Bizim şampiyonluğumuz, anamızın ak sütü gibi helaldir. Fenerbahçe siyaseti için bunların söylenmesi gerekiyordu demek ki ama bu bize yaradı."

MOURINHO'NUN GELMESİ ÇOK ÖNEMLİ

"Çok önemli, çok değerli bir hoca. Türkiye'ye gelmesi de önemli. Galatasaray olarak seviyenin buraya gelmesinde çok ciddi katkımız var. 13'üncüyken geldik, getirdiğimiz çıta, rakibimiz farklı takım kurdu. Gelinen nokta çıtanın yükselmesi. Bu değerli. Başarı olur olmaz o başka. Bizim 2 senedir yepyeni takımlarla başarıya götürmüş, rekorlar kırmış bir Okan Hocamız var. Burada kendini bu şekilde ispatladı. Takımın da iskeleti var. Geçen sene tutmayan transferlerimiz oldu. Bu sene az transfer. İlk sene neredeyse tüm takımı yeniledik. Şampiyonlar Ligi için geniş kadro kuruldu. Bu sene 2 tane 11'e, bir oyuncu gitmesi durumunda 1 tane daha, yedeğe 3-4 oyuncu. İskeletimiz sağlam. Hocamızı söylemeye bile gerek yok. Birliğimizi beraberliğimizi bozmazsak, Florya'nın içindeki özellikle, hiçbir şüphem yok şampiyonluktan."

TRANSFER LİSTESİ HAZIR

"Son ana kadar, 2-3 gün önceye kadar transfer çalışmaları için her şeyi yaptık. Listeler hazır, sunuldu, verildi, hiçbir kopukluk yok. Merak etmeyin."