Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Takıma geri dönüyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Bir dönem sarı-kırmızılı formayı terleten ve bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, eski takımına dönmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray'da ligin sona ermesi ve başkanlık seçiminin geride kalmasının ardından gözler transfere çevrildi.
Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, yönetimiyle birlikte kadroyu güçlendirmek için kolları sıvadı.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket edecek olan Galatasaray'ın önceliklerinden biri de forvet transferi...
Galatasaray bu sezon Mauro Icardi dışında ileri uçta oynayan isimlerden istediği katkıyı alamadı.
Sezon başında transfer edilen Cedric Bakambu, ara transfer döneminde Real Betis'e gönderildi.
Yine Bakambu gibi sezon başında takıma dahil olan Halil Dervişoğlu ise Atakaş Hatayspor'a kiralandı.
Ara transfer döneminde Fulham'dan transfer edilen Carlos Vinicius da beklenen katkıyı veremedi.
Gelecek sezon eksiksiz bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, hücum hattında rotasyonu genişletecek.
Bu yıl Icardi'nin arkasını güçlendirecek sarı-kırmızılılar, yerli forvet de alacak.
ERENCAN YARDIMCI'YA KANCA
Aslan bu doğrultuda oluşturulan transfer listesinde Erencan Yardımcı'yı üst sıraya yazdı.
Galatasaray'ın altyapısından yetişen 22 yaşındaki oyuncu için Eyüpspor'la görüşmeler başladı.
Sezonu Pendikspor'da kiralık olarak geçiren Erencan, 28 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.
Galatasaray 2021'de 5 milyon liraya Eyüpspor'a sattığı ve Avrupa listesinde altyapıdan yetişen oyuncu kuralını karşılayan genç forveti bir an önce kadrosuna katmak istiyor.
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