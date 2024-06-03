Haberler Galatasaray Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Takıma geri dönüyor

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Takıma geri dönüyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Bir dönem sarı-kırmızılı formayı terleten ve bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, eski takımına dönmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 11:59
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Takıma geri dönüyor

Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonun kıran kırana bir şampiyonluk yarışına sahne oldu.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Takıma geri dönüyor

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılılar, sezonu 102 puanla zirvede tamamladı.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Takıma geri dönüyor

Üst üste ikinci, toplamdaysa 24. şampiyonluğunu kazanan Cimbom, taraftarıyla beraber RAMS Park'ta çifte kupa sevinci yaşadı.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Takıma geri dönüyor

Galatasaray'da ligin sona ermesi ve başkanlık seçiminin geride kalmasının ardından gözler transfere çevrildi.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Takıma geri dönüyor

Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, yönetimiyle birlikte kadroyu güçlendirmek için kolları sıvadı.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Takıma geri dönüyor

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket edecek olan Galatasaray'ın önceliklerinden biri de forvet transferi...

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Takıma geri dönüyor

Galatasaray bu sezon Mauro Icardi dışında ileri uçta oynayan isimlerden istediği katkıyı alamadı.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Takıma geri dönüyor

Sezon başında transfer edilen Cedric Bakambu, ara transfer döneminde Real Betis'e gönderildi.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Takıma geri dönüyor

Yine Bakambu gibi sezon başında takıma dahil olan Halil Dervişoğlu ise Atakaş Hatayspor'a kiralandı.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Takıma geri dönüyor

Ara transfer döneminde Fulham'dan transfer edilen Carlos Vinicius da beklenen katkıyı veremedi.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Takıma geri dönüyor

Gelecek sezon eksiksiz bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, hücum hattında rotasyonu genişletecek.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Takıma geri dönüyor

Bu yıl Icardi'nin arkasını güçlendirecek sarı-kırmızılılar, yerli forvet de alacak.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Takıma geri dönüyor

ERENCAN YARDIMCI'YA KANCA

Aslan bu doğrultuda oluşturulan transfer listesinde Erencan Yardımcı'yı üst sıraya yazdı.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Takıma geri dönüyor

Galatasaray'ın altyapısından yetişen 22 yaşındaki oyuncu için Eyüpspor'la görüşmeler başladı.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Takıma geri dönüyor

Sezonu Pendikspor'da kiralık olarak geçiren Erencan, 28 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Takıma geri dönüyor

Galatasaray 2021'de 5 milyon liraya Eyüpspor'a sattığı ve Avrupa listesinde altyapıdan yetişen oyuncu kuralını karşılayan genç forveti bir an önce kadrosuna katmak istiyor.

Mourinho ile ilgili şaşırtan gerçek! Terim'i aradı ve...
Mourinho'yu duyan F.Bahçe'ye geliyor! Bu transfer çok konuşulacak
DİĞER
Survivor'dan yeni dönmüştü! Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü Galatasaray’ın yıldız futbolcusuna mı kaptırdı? Torreira'nın adını duyunca...
FETÖ'de 'Gülen sonrası dönem' hazırlıkları! Şifre 'Asude' mezarı bile hazır... 'MÖZ - Barbie' yakınlaşmasından çıkan yeni elebaşı
F.Bahçe'de flaş Tadic gelişmesi! Mourinho...
Mourinho sonrası Dzeko için flaş karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş ve F.Bahçe'nin istediği yıldızı G.Saray kapıyor!
G.Saray'a Oliveira piyangosu! Yeni adresi...
Tarım Kredi'de İndirim Karnavalı! 27 Mayıs - 7 Haziran Tarım Kredi Market kataloğu
BİM AKTÜEL KATALOG 4 HAZİRAN | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?
Emekli memur zammı enflasyon farkı | 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu 2024?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho ile ilgili şaşırtan gerçek! Terim'i aradı ve... Mourinho ile ilgili şaşırtan gerçek! Terim'i aradı ve... 12:26
Arnavutluk - Lihtenştayn maçı ne zaman? Arnavutluk - Lihtenştayn maçı ne zaman? 12:21
G.Saray'dan beklenmedik transfer! Takıma geri dönüyor G.Saray'dan beklenmedik transfer! Takıma geri dönüyor 11:59
Beşiktaş ve F.Bahçe'nin istediği yıldızı G.Saray kapıyor! Beşiktaş ve F.Bahçe'nin istediği yıldızı G.Saray kapıyor! 11:43
F.Bahçe'de flaş Tadic gelişmesi! Mourinho... F.Bahçe'de flaş Tadic gelişmesi! Mourinho... 11:07
Milliler İtalya'nın konuğu olacak! Milliler İtalya'nın konuğu olacak! 10:56
Daha Eski
Mourinho sonrası Dzeko için flaş karar! Mourinho sonrası Dzeko için flaş karar! 10:53
İngiltere - Bosna Hersek maçı ne zaman? İngiltere - Bosna Hersek maçı ne zaman? 10:52
Almanya - Ukrayna maçı ne zaman? Almanya - Ukrayna maçı ne zaman? 10:49
Hırvatistan - Makedonya maçı ne zaman? Hırvatistan - Makedonya maçı ne zaman? 10:45
Cebelitarık - İskoçya maçı ne zaman? Cebelitarık - İskoçya maçı ne zaman? 10:42
G.Saray'a Oliveira piyangosu! Yeni adresi... G.Saray'a Oliveira piyangosu! Yeni adresi... 09:47