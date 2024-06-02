Haberler Galatasaray Mauro Icardi'den Mourinho'nun imza törenine gönderme!

Mauro Icardi'den Mourinho'nun imza törenine gönderme!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho için düzenlediği imza töreni sonrası sosyal medya hesabından, Galatasaray'ın kendisi için düzenlediği imza töreninin görsellerini paylaşarak gönderme yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 22:22
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mauro Icardi'den Mourinho'nun imza törenine gönderme!

Fenerbahçe'nin 2 Haziran Pazar günü Londra'dan İstanbul'a getirdiği Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da düzenlenen törende resmi imzayı attı ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu.

Mourinho'nun bu imzasından sonra Galatasaray'da forma giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi, kendisine düzenlenen imza töreninin resimlerini sosyal medyadan paylaşarak dikkat çeken bir göndermede bulundu.

Icardi paylaşımına "Hatıralar" notunu düştü.

İşte Icardi'nin o paylaşımı...

F.Bahçe'den flaş paylaşım: Mourinho evreni
G.Saray'dan Beşiktaş ve F.Bahçe'ye transfer çalımı!
DİĞER
Koreli Ayla şimdi güzeller güzeli bir genç kız! İşte Ayla filminin Koreli minik yıldızı Kim Seol'un son hali...
Başkan Erdoğan'dan 'teröristan' tepkisi: Bataklık kurutulmadan huzur yok! | AK Parti'nin yeni yol haritasının şifreleri
Beşiktaşlı yıldız takıma veda ettiğini açıkladı!
Lewandowski'den flaş F.Bahçe açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Zaha'dan taraftara flaş cevap!
G.Saray'a Zaha piyangosu! Bonservis bedeli...
Süper Loto çekildi! (2 Haziran)
Üsküdar su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (2 Haziran)
Küçükçekmece su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (2 Haziran)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anadolu Efes ilk finalist oldu! Anadolu Efes ilk finalist oldu! 22:38
Beşiktaşlı yıldız takıma veda ettiğini açıkladı! Beşiktaşlı yıldız takıma veda ettiğini açıkladı! 22:23
Icardi'den Mourinho'nun imza törenine gönderme! Icardi'den Mourinho'nun imza törenine gönderme! 22:21
Iğdır FK 1. Lig'de! Iğdır FK 1. Lig'de! 22:08
F.Bahçe'den flaş paylaşım: Mourinho evreni F.Bahçe'den flaş paylaşım: Mourinho evreni 21:57
Lewandowski'den flaş F.Bahçe açıklaması! Lewandowski'den flaş F.Bahçe açıklaması! 21:42
Daha Eski
1461 Trabzon FK - Iğdır FK | CANLI 1461 Trabzon FK - Iğdır FK | CANLI 19:57
Kadıköy'de Aziz Yıldırım tezahüratları! Kadıköy'de Aziz Yıldırım tezahüratları! 19:50
Mourinho'nun maaşı ortaya çıktı! Çok tartışılmıştı... Mourinho'nun maaşı ortaya çıktı! Çok tartışılmıştı... 18:49
Mourinho'nun boğaz keyfi! Mourinho'nun boğaz keyfi! 18:36
Zaha'dan taraftara flaş cevap! Zaha'dan taraftara flaş cevap! 18:31
F.Bahçe taraftarları Mourinho için Kadıköy'de! F.Bahçe taraftarları Mourinho için Kadıköy'de! 18:28