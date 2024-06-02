Mauro Icardi'den Mourinho'nun imza törenine gönderme!

Fenerbahçe'nin 2 Haziran Pazar günü Londra'dan İstanbul'a getirdiği Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da düzenlenen törende resmi imzayı attı ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu.

Mourinho'nun bu imzasından sonra Galatasaray'da forma giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi, kendisine düzenlenen imza töreninin resimlerini sosyal medyadan paylaşarak dikkat çeken bir göndermede bulundu.

Icardi paylaşımına "Hatıralar" notunu düştü.

İşte Icardi'nin o paylaşımı...