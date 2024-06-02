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TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! İşte Okan Buruk'un liste başı

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına başladı. Aslan, Okan Buruk'un hayali olan yıldızı liste başına yazdı. EURO 2024'te boy gösterecek yıldız oyuncu için takımıyla pazarlıklar başlayacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! İşte Okan Buruk'un liste başı

Gelecek sezon hem üst üste üçüncü şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı hayali kuran Galatasaray, transferde de büyük hayaller peşinde...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! İşte Okan Buruk'un liste başı

Fotomaç'ın haberine göre, orta sahada Lucas Torreira'nın yanını kaliteli bir isimle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, Monaco'nun yıldızı Youssouf Fofana'yı listenin başına yazdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! İşte Okan Buruk'un liste başı

Okan Buruk ve ekibinin hayallerini süsleyen 25 yaşındaki oyuncu için girişimlere başlanacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! İşte Okan Buruk'un liste başı

GEÇEN YIL DA İSTEDİ
Geçen sezon da Galatasaray'ın ana transfer hedeflerinden olan Fofana'nın Monaco ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! İşte Okan Buruk'un liste başı

Sarı-kırmızılılar, 28 milyon euro piyasa değeri bulunan Fransız yıldız için kesenin ağzını açmak zorunda.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! İşte Okan Buruk'un liste başı

Fransa Milli Takımı forması giyen orta saha, EURO 2024 kadrosunda da kendine yer buldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! İşte Okan Buruk'un liste başı

Sarı-kırmızılılar, bu transferi gerçekleştirmek için kısa süre içinde operasyona start verecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! İşte Okan Buruk'un liste başı

İlk olarak Eylül 2022'de Fransa Milli Takımı forması giyen Fofana 17 maçta oynadı. 3 gol ve 1 asistlik katkı veren yıldız, EURO 2024 aday kadrosunda da yer aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! İşte Okan Buruk'un liste başı

Strasbourg takımından yetişen Fofana, 2020'de Monaco'ya imza attı. 4 yılda 175 maça çıkan 25 yaşındaki orta saha, 7 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

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