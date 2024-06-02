TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! İşte Okan Buruk'un liste başı
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına başladı. Aslan, Okan Buruk'un hayali olan yıldızı liste başına yazdı. EURO 2024'te boy gösterecek yıldız oyuncu için takımıyla pazarlıklar başlayacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
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GEÇEN YIL DA İSTEDİ
Geçen sezon da Galatasaray'ın ana transfer hedeflerinden olan Fofana'nın Monaco ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sarı-kırmızılılar, 28 milyon euro piyasa değeri bulunan Fransız yıldız için kesenin ağzını açmak zorunda.
Fransa Milli Takımı forması giyen orta saha, EURO 2024 kadrosunda da kendine yer buldu.
Sarı-kırmızılılar, bu transferi gerçekleştirmek için kısa süre içinde operasyona start verecek.
İlk olarak Eylül 2022'de Fransa Milli Takımı forması giyen Fofana 17 maçta oynadı. 3 gol ve 1 asistlik katkı veren yıldız, EURO 2024 aday kadrosunda da yer aldı.
Strasbourg takımından yetişen Fofana, 2020'de Monaco'ya imza attı. 4 yılda 175 maça çıkan 25 yaşındaki orta saha, 7 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
Bu sezon Monaco'yla 35 maça çıkan yıldız, 4 gol ve 4 asistle skora katkı sağladı
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