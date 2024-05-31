TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Michy Batshuayi bombası!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray'dan ses getirecek bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi'ye talip oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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'Batsman' lakaplı futbolcu sezonu tüm kulvarlarda sezonu 24 gol, 3 asistle tamamladı.
A Haber'de yer alan habere göre Galatasaray yöneticileri, Okan Buruk'un da görüşünü alıp 30 yaşındaki golcüyle temasa geçecek.
OPSİYON DEVREYE GİRMEDİ
Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi biterken opsiyon maddesi yeterli dakikayı alamadığı için devreye girmemişti
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