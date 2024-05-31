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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Michy Batshuayi bombası!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray'dan ses getirecek bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi'ye talip oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 19:32
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Michy Batshuayi bombası!

Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, gelecek sezon Devler Ligi'nde de başarı hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Michy Batshuayi bombası!

Bu yolda kadroyu geniş tutmak adına hem Süper Lig'i tanıyan hem de Avrupa'da önemli tecrübeler yaşamış bir yedek golcü üzerinde duruluyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Michy Batshuayi bombası!

Beşiktaş'tan sonra geldiği Fenerbahçe'de oldukça başarılı olan, sezonun bitmesiyle de boşa çıkan Michy Batshuayi sarı kırmızılıların radarına girdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Michy Batshuayi bombası!

'Batsman' lakaplı futbolcu sezonu tüm kulvarlarda sezonu 24 gol, 3 asistle tamamladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Michy Batshuayi bombası!

A Haber'de yer alan habere göre Galatasaray yöneticileri, Okan Buruk'un da görüşünü alıp 30 yaşındaki golcüyle temasa geçecek.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Michy Batshuayi bombası!

OPSİYON DEVREYE GİRMEDİ

Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi biterken opsiyon maddesi yeterli dakikayı alamadığı için devreye girmemişti

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