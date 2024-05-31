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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Bruno Fernandes bombası!

Üst üste 2. kez şampiyon olan Galatasaray, önümüzdeki sezon 5. yıldızı kazanmak için mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde yine adından söz ettirmek isterken, yılın transferi için Manchester United'da forma giyen Bruno Fernandes'i listesine aldı. İşte transferi bitireceği o formül... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Bruno Fernandes bombası!

Galatasaray, gelecek sezon hem Avrupa'da başarı hem de beşinci yıldız için dünyaca ünlü birçok ismi transfer listesine dahil etti.

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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Bruno Fernandes bombası!

Cimbom, belki de kimilerinin "İmkansız" diyeceği bir starı gündeme aldı: Bruno Fernandes.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Bruno Fernandes bombası!

Kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanan Manchester United'ın yıldızlarını yakın takibe alan Cimbom, İngiliz ekibin 29 yaşındaki 10 numarası Bruno Fernandes'e kancayı taktı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Bruno Fernandes bombası!

Yönetim, Fernandes'in durumunu yakından izlerken transfere kaynak sağlamak için sponsor arayışlarına başladı bile.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Bruno Fernandes bombası!

"Yılın transfer planı" hayata geçer mi bilinmez ancak daha önce birçok yıldıza sarı-kırmızılı formayı giydiren G.Saray yönetimi Fernandes konusunda da ümitli.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Bruno Fernandes bombası!

Yönetim transfer gerçekleşirse ürün satışı ve reklamdan elde edilecek gelirin de büyük rakamlara ulaşacağını hesaplıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Bruno Fernandes bombası!

BRUNO FERNANDES KİMDİR?

Bruno Fernandes, 8 Eylül 1994'te Portekiz'in Maia kentinde dünyaya geldi. Futbola Infesta Formaçao altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Bruno Fernandes bombası!

2004 yazında Boavista'ya transfer oldu ve sırasıyla U15, U17 ve U19'da oynadıktan sonra 2012'de Novara'da 40 bin Euro'ya imza attı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Bruno Fernandes bombası!

1 yıl burada top koşturan Portekizli yıldız, 2013 yazında 2.5 milyon Euro'ya Udinese'ye transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Bruno Fernandes bombası!

2016 yazında Sampdoria'ya kiralandı ve 2017'de 6 milyon Euro'ya bonservisi alındı. Aynı yaz 9.7 milyon Euro'ya Sporting'in yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Bruno Fernandes bombası!

2.5 yıl burada forma giyen Fernandes, Ocak 2020'de 65 milyon Euro'ya Manchester United'a gitti.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Bruno Fernandes bombası!

Kırmızı Şeytanlar'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 70 milyon Euro...

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