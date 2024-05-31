TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Bruno Fernandes bombası!
Üst üste 2. kez şampiyon olan Galatasaray, önümüzdeki sezon 5. yıldızı kazanmak için mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde yine adından söz ettirmek isterken, yılın transferi için Manchester United'da forma giyen Bruno Fernandes'i listesine aldı. İşte transferi bitireceği o formül... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Yönetim, Fernandes'in durumunu yakından izlerken transfere kaynak sağlamak için sponsor arayışlarına başladı bile.
"Yılın transfer planı" hayata geçer mi bilinmez ancak daha önce birçok yıldıza sarı-kırmızılı formayı giydiren G.Saray yönetimi Fernandes konusunda da ümitli.
Yönetim transfer gerçekleşirse ürün satışı ve reklamdan elde edilecek gelirin de büyük rakamlara ulaşacağını hesaplıyor.
BRUNO FERNANDES KİMDİR?
Bruno Fernandes, 8 Eylül 1994'te Portekiz'in Maia kentinde dünyaya geldi. Futbola Infesta Formaçao altyapısında başladı.
2004 yazında Boavista'ya transfer oldu ve sırasıyla U15, U17 ve U19'da oynadıktan sonra 2012'de Novara'da 40 bin Euro'ya imza attı.
1 yıl burada top koşturan Portekizli yıldız, 2013 yazında 2.5 milyon Euro'ya Udinese'ye transfer oldu.
2016 yazında Sampdoria'ya kiralandı ve 2017'de 6 milyon Euro'ya bonservisi alındı. Aynı yaz 9.7 milyon Euro'ya Sporting'in yolunu tuttu.
2.5 yıl burada forma giyen Fernandes, Ocak 2020'de 65 milyon Euro'ya Manchester United'a gitti.
Kırmızı Şeytanlar'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 70 milyon Euro...
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