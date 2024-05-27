Haberler Galatasaray Spor yazarları Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Spor yazarları Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in son haftasında, şampiyonluk yarışındaki Galatasaray, Konyasoır karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar TÜMOSAN Konyaspor'u Mauro Icardi (2) ve Berkan Kutlu'nun golleriyle 3-1 mağlup ederek 2023/2024 sezonunu 102 puanla şampiyon olarak tamamladı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Konyaspor - Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 08:36
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spor yazarları Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN – BU TAKIMIN KOD ADI: ŞAMPİYON!

Aslanlar'ın başı yıldızlarda; ayakları samanyolunda… Koşun haber verin tarihe; Şampiyon Galatasaray! Galatasaray, dün Konya'da futbola acıkmış bir ihtirasla oynadı. Gözleri şampiyonluktan başka hiçbir sey görmüyordu sarı-kırmızılı futbolcuların!

Spor yazarları Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray'ın strese girdiği maçın başlarında İcardi devreye girdi. Kral maça hükmetti. Zaten Fotomaç gazetesinin çarşamba günkü kapak haberinde dünkü maçta atacağı golleri ve getireceği şampiyonluğu işaret etmişti İcardi! Fotomaç, günler öncesinden belki de sezonun haberciliğini yaptı. Hiç mütevazı olmayacağım. Çünkü yılın haberciliği ve gazeteciliğini yaptık. 'ŞAMPİYONLUK GOLÜ BENDEN' diyordu Fotomaç aracılığı ile İCARDİ! Biz de Fotomaç'tan 35 milyon Galatasaray taraftarına bu müjdeyi vermiştik.

Spor yazarları Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Şu bir gerçek ki, futbolda tüm olasılıkların bittiği yerde İcardi başlıyor… İcardi, Konya'da geceyi giydiği formanın rengine boyadı. Galatasaray üst üste goller kaçırıyor; diğer tarafta Fenerbahçe farka koşuyordu… İşte o anlarda takım arkadaşlarına adeta böyle seslendi İcardi: 'Can yelekleri bende, sakın panik yapmayın!'

Spor yazarları Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

İcardi, karşısındaki Konyasporlu defans oyuncularını incitmemeye çalışırken, kaleci Slowik'e 'Kusura bakma, bu golleri atmak zorundayım' diyordu adeta. İcardi dün yine birbirinden sihirli goller attı. Ama topukla attığı gol sezonun en güzel gollerinden biri olarak futbol tarihimize geçti! Uzay takımı Galatasaray'ın uzaylı golcüsü, 24. şampiyonluğu getirdi Cimbom'a!

Spor yazarları Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Bu sezon ligin şövalyesi Okan Buruk oldu! Pazar gecesi Galatasaraylı bir çocuk, gökyüzünden bir yıldızı yere indirip, Okan Buruk'un göğsüne rozet yaptı! Kaliteli teknik adamların kimliği, takımlarının başarı yolculuklarını da şekillendirir. Okan Buruk saha kenarındaki adamlık duruşunu, bilgi ve zerafeti ile de temsil etti. Bu şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan Mertens, bir futbol beyfendisiydi sezon boyunca.

Spor yazarları Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Gerektiğinde bütün takımı sırtında taşıdı golleri ve asistleriyle Mertens... Barış Alper Yılmaz, sihirli ayakları ile senfoni yazan bir futbol piyanisti gibiydi. Bu sezon Galatasaray'a hem oksijen taşıdı, hem de hayat verdi… Galatasaray, sezon boyunca liderliğin anahtarını kapının üzerinde bırakmayarak mutlu sona ulaştı. Tebrikler Galatasaray!

Spor yazarları Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN – YİNE TARİH YAZDI

G.Saraylı oyuncular, "Gerçekleri tarih yazar, tarihi de G.Saray" söylemini Konya'da oynadıkları futbolla kanıtlayıp, bileklerinin hakkı ile şampiyon oldu. 24. şampiyonluk başkan Dursun Özbek ve yönetimi için ne kadar önemli ise G.Saray'ın geleceği açısından da çok büyük değer taşıyor. Çünkü Özbek'in iki yıllık döneminde G.Saray planladığı tesisleşme hamlelerini bitirecek, Bankalar Birliği'nden çıkacak, ekonomik açıdan çok rahatlayacak. Ayrıca elde edilen gelirler, tamamen kulüp yönetimi tarafından kullanılabilecek.

Spor yazarları Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Eğer G.Saray şampiyon olmasaydı, psikolojik olarak gerginliğe girerdi. Konya'da başta İcardi olmak üzere tüm G.Saraylı oyuncular şampiyonluğa kenetlenmiş derecede ciddi, dikkatli ve kazanma duygusu içindeydi. İcardi olağanüstü bir performans sergiledi, iki güzel gole imza attı ve şampiyonlukta pay sahibi olurken kendisini de gol krallığı tahtına oturttu.

Spor yazarları Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

G.Saray, bu şampiyonlukla Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu kanıtladı. 2 yıldır çekiştiği F.Bahçe'yi geride bıraktı ve ezeli rakibi ile arasındaki şampiyonluk rekabetinde 5 kupa öne geçti.
Muslera'sından İcardi'ye kadar uzanan şampiyonluk serüveninde her maç oyuncular birer birer öne çıktı. Bazen Ziyech, Zaha, Kerem ön plana çıktı. Ama Barış Alper cesur yürek olarak G.Saray'ı sırtladı.

Spor yazarları Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Berkan Kutlu da Karagümrük maçında attığı golle şampiyonluk kapısını açık tuttu. Okan Buruk, bir kez daha büyük bir teknik adam olduğunu kanıtladı. Buruk, oyuncu grubunu ağabey-hoca-arkadaş gibi yönetti. Sorunlara hep çözüm üretti formayı adaletli dağıttı.
G.Saray tarihine altın harflerle adını yazdırdı. G.Saraylı futbolcular, maç öncesi "Konya ile G.Saray anlaştı maçı 0-0'a bağladılar" algısını yaratanlara da en güzel cevabı verdi.

Spor yazarları Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ – ROTA AVRUPA

TEBRİKLER Okan Buruk.
Tebrikler; gol kralı İcardi.
Tebrikler; Dursun Özbek. Tebrikler Galatasaray tribünü. Tebrikler camia.
Türk futbolunun son döneminde Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor şampiyonluklarından sonra, sadece teknik heyetlerin değil yönetimlerin de vedalarıyla sonuçlanan çözülmeler son derece manidardı.

Spor yazarları Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Eğriye eğri, doğruya doğru;
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı öncelikli hedef olarak belirlediği sezona dair transferlerinde başarıyı yakalayamadı. Biraz Sanchez, biraz Demirbay, çok az Zaha, azıcık da Ziyech katkı sağladı.

Spor yazarları Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Devre arası geri dönen Berkan dahi, dün akşamki performansıyla sezonun fayda sağlayan transferleri sıralamasında yukarılarda yer buldu benim nezdimde.
Buna karşın muazzam bir kadro kurup, rekor puan ortalaması yakalayan F.Bahçe'nin hiç bitmeyen tehdidine rağmen Okan Hoca gemisini limana yanaştırdı.

Spor yazarları Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Sparta Prag'a elenmek, ZTK'dan elenmek ve Fenerbahçe yenilgisi Buruk'un büyük başarısına zeval getirmedi. Ama artık ondan Avrupa'da da başarı beklendiğini kabullenip başarı çıtasını daha yükseğe çekmesi lazım. Sıra dışı bir sezon geride kaldı. Düşenler, başarısız olanlar, düşmanı, sorunları dışarıda aramaktan ziyade öz eleştirilerini iyi yapabilmeli. Hatta şampiyon Galatasaray da bu muhasebeye erkenden girse iyi olur.

Spor yazarları Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Çok transfer yapmak, ünlü futbolcu almak başarı için yeterli değil.
Sarı kırmızılılar için dört, maksimum beş transferle (iki bek, iki orta saha, bir yerl golcü), Avrupa'yı önceleyerek sezona doğru bir kampla hazırlanmak şart. Galatasaray için lig şampiyonlukları önemli ama Avrupa'da başarı çok özlendi.

Spor yazarları Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Bu sezon her detayıyla Türk futbol tarihinin unutulmazları arasına girdi; herkese geçmiş olsun.
Pek çok yeni şey öğrendik, her hafta "bir yaşıma daha girdim" dedirtti adeta futbolseverlere.
Ha bu arada; astrolojinin bir bilim dalı olmadığını bir kez daha görmüş olduk; belirteyim.

Çakar'dan dikkat çeken Galatasaray yorumu!
Icardi'den Ali Koç'lu forma!
DİĞER
Galatasaray’ın şampiyonluğu sanat dünyasını sevince boğdu! İşte Galatasaraylı ünlülerden şampiyonluk paylaşımları! Kıvanç Tatlıtuğ, Pelin Öztekin, Pınar Altuğ, Berkay Şahin...
FETÖ elebaşı Gülen'in kaçırılmasının perde arkası! Arkasında CIA de olsa şer yuvası çöküyor: Pensilvanya'da 'Baş Yüce' cuntası
G.Saray'da Fransız golcü! Icardi'nin yanına geliyor
Şampiyon Cimbom Florya'da taraftarıyla buluştu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Icardi'den Ali Koç'lu forma!
Galatasaray şampiyonlık kutlaması canlı
İstanbul namaz vakitleri (27 Mayıs Pazartesi)
Resmi Gazete'de bugün 27 Mayıs 2024
TV 8 CANLI YAYIN
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'den Ali Koç'lu forma! Icardi'den Ali Koç'lu forma! 09:42
Galatasaray şampiyonlık kutlaması canlı Galatasaray şampiyonlık kutlaması canlı 09:29
Çakar'dan dikkat çeken Galatasaray yorumu! Çakar'dan dikkat çeken Galatasaray yorumu! 09:21
Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? 09:03
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 27 Mayıs bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 27 Mayıs bugün kimin maçı var? 08:54
"G.Saray'ın uzaylı golcüsü" "G.Saray'ın uzaylı golcüsü" 08:36
Daha Eski
"Yan yollara girmeyi beceremediler" "Yan yollara girmeyi beceremediler" 08:32
Bu takımın kod adı: Şampiyon! Bu takımın kod adı: Şampiyon! 07:00
Şampiyon Cimbom Florya'da taraftarıyla buluştu! Şampiyon Cimbom Florya'da taraftarıyla buluştu! 03:27
Şampiyon Cimbom Florya'da taraftarıyla buluştu! Şampiyon Cimbom Florya'da taraftarıyla buluştu! 03:25
Ayhan Akman'dan F.Bahçe'ye gönderme! Ayhan Akman'dan F.Bahçe'ye gönderme! 03:00
G.Saray'dan havalimanında şarkılı kutlama! G.Saray'dan havalimanında şarkılı kutlama! 03:00