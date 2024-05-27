Spor yazarları Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in son haftasında, şampiyonluk yarışındaki Galatasaray, Konyasoır karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar TÜMOSAN Konyaspor'u Mauro Icardi (2) ve Berkan Kutlu'nun golleriyle 3-1 mağlup ederek 2023/2024 sezonunu 102 puanla şampiyon olarak tamamladı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Konyaspor - Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)
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İcardi, karşısındaki Konyasporlu defans oyuncularını incitmemeye çalışırken, kaleci Slowik'e 'Kusura bakma, bu golleri atmak zorundayım' diyordu adeta. İcardi dün yine birbirinden sihirli goller attı. Ama topukla attığı gol sezonun en güzel gollerinden biri olarak futbol tarihimize geçti! Uzay takımı Galatasaray'ın uzaylı golcüsü, 24. şampiyonluğu getirdi Cimbom'a!
Bu sezon ligin şövalyesi Okan Buruk oldu! Pazar gecesi Galatasaraylı bir çocuk, gökyüzünden bir yıldızı yere indirip, Okan Buruk'un göğsüne rozet yaptı! Kaliteli teknik adamların kimliği, takımlarının başarı yolculuklarını da şekillendirir. Okan Buruk saha kenarındaki adamlık duruşunu, bilgi ve zerafeti ile de temsil etti. Bu şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan Mertens, bir futbol beyfendisiydi sezon boyunca.
Gerektiğinde bütün takımı sırtında taşıdı golleri ve asistleriyle Mertens... Barış Alper Yılmaz, sihirli ayakları ile senfoni yazan bir futbol piyanisti gibiydi. Bu sezon Galatasaray'a hem oksijen taşıdı, hem de hayat verdi… Galatasaray, sezon boyunca liderliğin anahtarını kapının üzerinde bırakmayarak mutlu sona ulaştı. Tebrikler Galatasaray!
LEVENT TÜZEMEN – YİNE TARİH YAZDI
G.Saraylı oyuncular, "Gerçekleri tarih yazar, tarihi de G.Saray" söylemini Konya'da oynadıkları futbolla kanıtlayıp, bileklerinin hakkı ile şampiyon oldu. 24. şampiyonluk başkan Dursun Özbek ve yönetimi için ne kadar önemli ise G.Saray'ın geleceği açısından da çok büyük değer taşıyor. Çünkü Özbek'in iki yıllık döneminde G.Saray planladığı tesisleşme hamlelerini bitirecek, Bankalar Birliği'nden çıkacak, ekonomik açıdan çok rahatlayacak. Ayrıca elde edilen gelirler, tamamen kulüp yönetimi tarafından kullanılabilecek.
Eğer G.Saray şampiyon olmasaydı, psikolojik olarak gerginliğe girerdi. Konya'da başta İcardi olmak üzere tüm G.Saraylı oyuncular şampiyonluğa kenetlenmiş derecede ciddi, dikkatli ve kazanma duygusu içindeydi. İcardi olağanüstü bir performans sergiledi, iki güzel gole imza attı ve şampiyonlukta pay sahibi olurken kendisini de gol krallığı tahtına oturttu.
G.Saray, bu şampiyonlukla Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu kanıtladı. 2 yıldır çekiştiği F.Bahçe'yi geride bıraktı ve ezeli rakibi ile arasındaki şampiyonluk rekabetinde 5 kupa öne geçti.
Muslera'sından İcardi'ye kadar uzanan şampiyonluk serüveninde her maç oyuncular birer birer öne çıktı. Bazen Ziyech, Zaha, Kerem ön plana çıktı. Ama Barış Alper cesur yürek olarak G.Saray'ı sırtladı.
Berkan Kutlu da Karagümrük maçında attığı golle şampiyonluk kapısını açık tuttu. Okan Buruk, bir kez daha büyük bir teknik adam olduğunu kanıtladı. Buruk, oyuncu grubunu ağabey-hoca-arkadaş gibi yönetti. Sorunlara hep çözüm üretti formayı adaletli dağıttı.
G.Saray tarihine altın harflerle adını yazdırdı. G.Saraylı futbolcular, maç öncesi "Konya ile G.Saray anlaştı maçı 0-0'a bağladılar" algısını yaratanlara da en güzel cevabı verdi.
SERKAN KORKMAZ – ROTA AVRUPA
TEBRİKLER Okan Buruk.
Tebrikler; gol kralı İcardi.
Tebrikler; Dursun Özbek. Tebrikler Galatasaray tribünü. Tebrikler camia.
Türk futbolunun son döneminde Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor şampiyonluklarından sonra, sadece teknik heyetlerin değil yönetimlerin de vedalarıyla sonuçlanan çözülmeler son derece manidardı.
Eğriye eğri, doğruya doğru;
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı öncelikli hedef olarak belirlediği sezona dair transferlerinde başarıyı yakalayamadı. Biraz Sanchez, biraz Demirbay, çok az Zaha, azıcık da Ziyech katkı sağladı.
Devre arası geri dönen Berkan dahi, dün akşamki performansıyla sezonun fayda sağlayan transferleri sıralamasında yukarılarda yer buldu benim nezdimde.
Buna karşın muazzam bir kadro kurup, rekor puan ortalaması yakalayan F.Bahçe'nin hiç bitmeyen tehdidine rağmen Okan Hoca gemisini limana yanaştırdı.
Sparta Prag'a elenmek, ZTK'dan elenmek ve Fenerbahçe yenilgisi Buruk'un büyük başarısına zeval getirmedi. Ama artık ondan Avrupa'da da başarı beklendiğini kabullenip başarı çıtasını daha yükseğe çekmesi lazım. Sıra dışı bir sezon geride kaldı. Düşenler, başarısız olanlar, düşmanı, sorunları dışarıda aramaktan ziyade öz eleştirilerini iyi yapabilmeli. Hatta şampiyon Galatasaray da bu muhasebeye erkenden girse iyi olur.
Çok transfer yapmak, ünlü futbolcu almak başarı için yeterli değil.
Sarı kırmızılılar için dört, maksimum beş transferle (iki bek, iki orta saha, bir yerl golcü), Avrupa'yı önceleyerek sezona doğru bir kampla hazırlanmak şart. Galatasaray için lig şampiyonlukları önemli ama Avrupa'da başarı çok özlendi.
Bu sezon her detayıyla Türk futbol tarihinin unutulmazları arasına girdi; herkese geçmiş olsun.
Pek çok yeni şey öğrendik, her hafta "bir yaşıma daha girdim" dedirtti adeta futbolseverlere.
Ha bu arada; astrolojinin bir bilim dalı olmadığını bir kez daha görmüş olduk; belirteyim.
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