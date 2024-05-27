Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Avrupa'da flaş yorumlar! "Fenerbahçe'yi zafersiz bıraktı"

A BOLA: Sergio Oliveira'nın Galatasaray'ı üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu. Son hafta Galatasaray'a beraberlik yetiyordu ancak yine de 1-3 kazanarak ligde 102 puana ulaştılar. Birinciyle ikinciyi ayıran sadece üç puan var ama ikinci ile üçüncü (Trabzonspor) arasında 32 (!) puan var