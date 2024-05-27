Haberler Galatasaray Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Avrupa'da flaş yorumlar! "Fenerbahçe'yi zafersiz bıraktı"

Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Avrupa'da flaş yorumlar! "Fenerbahçe'yi zafersiz bıraktı"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğunu ilan ederken kazanılan bu zafer gerek yurt içinde gerek yurt dışında büyük yankı uyandırdı. Avrupa basınında Cimbom'un şampiyonluğuna geniş yer verildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 12:49
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Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Avrupa'da flaş yorumlar! "Fenerbahçe'yi zafersiz bıraktı"

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u 3-1 yenerek 24. kez şampiyon olan Galatasaray'ın zaferi Avrupa basınında da ses getirdi. Sarı kırmızılıların 102 puanla rekor kırdığı zaferden övgüyle bahsedildi. İşte NTV'nin derlediği dış basındaki şampiyonluk yorumları...

Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Avrupa'da flaş yorumlar! "Fenerbahçe'yi zafersiz bıraktı"

AP: Galatasaray Pazar günü Türkiye ligi şampiyonluğunu perçinledi ve rakibi Fenerbahçe'yi toplam 102 puanlık rekor bir skorla geride bıraktı.

Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Avrupa'da flaş yorumlar! "Fenerbahçe'yi zafersiz bıraktı"

TUTTOMERCATOWEB: Galatasaray üst üste ikinci sezon Türkiye şampiyonu oldu. Okan Buruk'un takımı, Süper Lig'in son maçında Konyaspor'u yenerek 100 puan sınırını aştı: 102 puanla, Fenerbahce'den 3 puan fazla kazandı.

Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Avrupa'da flaş yorumlar! "Fenerbahçe'yi zafersiz bıraktı"

SPORT MEDIASET: Icardi'nin Galatasaray'ı Türkiye şampiyonu: Fenerbahçe teslim oldu.

Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Avrupa'da flaş yorumlar! "Fenerbahçe'yi zafersiz bıraktı"

TUTTO NAPOLİ: Mertens Türkiye şampiyonu! Galatasaray'ın zaferi: Üst üste ikinci şampiyonluk

Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Avrupa'da flaş yorumlar! "Fenerbahçe'yi zafersiz bıraktı"

CALCIO NEWS24: Türkiye'nin şampiyonu Galatasaray! Fenerbahçe'ye 99 puan yetmedi.

Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Avrupa'da flaş yorumlar! "Fenerbahçe'yi zafersiz bıraktı"

BILD: Türkiye rekoru kıran Galatasaray 24. şampiyonluğunu kutluyor! Galatasaray, son hafta küme düşme adayı Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve şampiyonuğu elde etti. "Boğaz Aslanları" son 32 yılda 16. kez lig şampiyonluğunu kazandı.

Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Avrupa'da flaş yorumlar! "Fenerbahçe'yi zafersiz bıraktı"

STUTTGARTER ZEITUNG: Galatasaray pazar günü 24. kez Türkiye futbol şampiyonu oldu. Kulüp, son hafta Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyonluğu garantiledi. Yüzlerce taraftar kutlama için Stuttgart'taki Schlossplatz Meydanı'nda toplandı.

Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Avrupa'da flaş yorumlar! "Fenerbahçe'yi zafersiz bıraktı"

KICKER: Mükemmelliklerle dolu bir sezonda Galatasaray yeniden şampiyon oldu ve 100 puan sınırını aştı

Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Avrupa'da flaş yorumlar! "Fenerbahçe'yi zafersiz bıraktı"

AS: Aslanlar 24. şampiyonluğuna ulaşarak Türkiye'nin en başarılı takımı olarak varlığını pekiştiriyor. Galatasaray , rakip sahasında Konyaspor'u sezonun en golcü oyuncusu Mauro Icardi ve Berkan Kutlu'nun iki golüyle 3-1 kazanarak takımı 102 puana taşıdı. Okan Buruk'un takımı Türk futbol tarihinin puan rekorunu kırdı.

Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Avrupa'da flaş yorumlar! "Fenerbahçe'yi zafersiz bıraktı"

MARCA: Icardi, Galatasaray'a 24'üncü Türkiye Ligi şampiyonluğunu yaşattı. Mauro Icardi'nin iki golü, Galatasaray'ın Konyaspor'u (1-3) yenerek üst üste ikinci kez Türkiye Ligi şampiyonluğunu elde etmesini sağladı.

Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Avrupa'da flaş yorumlar! "Fenerbahçe'yi zafersiz bıraktı"

MUNDO DEPORTIVO: Galatasaray, Icardi'nin dublesiyle şampiyon oldu. Arjantinli golcünün iki golü takımına 24. Türkiye Ligi şampiyonluğunu yaşattı ve Fenerbahçe'yi zafersiz bıraktı.

Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Avrupa'da flaş yorumlar! "Fenerbahçe'yi zafersiz bıraktı"

A BOLA: Sergio Oliveira'nın Galatasaray'ı üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu. Son hafta Galatasaray'a beraberlik yetiyordu ancak yine de 1-3 kazanarak ligde 102 puana ulaştılar. Birinciyle ikinciyi ayıran sadece üç puan var ama ikinci ile üçüncü (Trabzonspor) arasında 32 (!) puan var

Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Avrupa'da flaş yorumlar! "Fenerbahçe'yi zafersiz bıraktı"

ESPN: Galatasaray, Konyaspor'u 3-1 yenerek 24. Türkiye şampiyonluğunu elde etti ve sezonu, on yıldır ligi kazanamayan ezeli rakipleri Fenerbahce'nin üç puan üzerinde tamamladı. Galatasaray, saha içi ve saha dışı tartışmalar ve şiddet ile gölgelenen bir sezonun ardından üst üste ikinci kez zafere ulaştı.

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