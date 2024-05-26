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TRANSFER HABERİ - Ada'dan bomba iddia: Galatasaray'a gol makinesi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için arayışlarını hızlandıran Galatasaray ile ilgili gündem olacak bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, sarı-kırmızılıların gündemine aldığı ismi duyurdu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 19:48
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TRANSFER HABERİ - Ada'dan bomba iddia: Galatasaray'a gol makinesi

Galatasaray'da yaz transfer döneminin başlamasına sayılı haftalar kala çalışmalar hız kazandı.

TRANSFER HABERİ - Ada'dan bomba iddia: Galatasaray'a gol makinesi

Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek ve yönetimi, kadroyu güçlendirmek için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Ada'dan bomba iddia: Galatasaray'a gol makinesi

Teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik görülen bölgeleri güçlendirmeyi planlayan Cimbom, 10 numara transferi için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Ada'dan bomba iddia: Galatasaray'a gol makinesi

Bu doğrultuda arayışlarını hızlandıran Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Ada'dan bomba iddia: Galatasaray'a gol makinesi

SAMMIE SZMODICS BOMBASI

İngiliz basını, sarı-kırmızılıların Blackburn Rovers forması giyen İrlandalı 10 numara Sammie Szmodics ile ilgilendiğini duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Ada'dan bomba iddia: Galatasaray'a gol makinesi

3 KULÜP DAHA İSTİYOR

TeamTALK'ta yer alan haberde; Galatasaray'ın yanı sıra Everton, Brentford ve Leicester City'nin de oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Ada'dan bomba iddia: Galatasaray'a gol makinesi

Haberde ayrıca Galatasaray'ın Szmodics'in durumunu sezon boyunca takip ettiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Ada'dan bomba iddia: Galatasaray'a gol makinesi

12 MİLYON POUND ÖNERİLECEK

Öte yandan Cimbom'un, 28 yaşındaki futbolcu için 12 milyon Pound teklif etmeye hazır olduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Ada'dan bomba iddia: Galatasaray'a gol makinesi

Tam adı Samuel Joseph Szmodics olan futbolcu, bu sezon Blackburn Rovers formasıyla 48 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Ada'dan bomba iddia: Galatasaray'a gol makinesi

İrlandalı futbolcu, 33 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

TRANSFER HABERİ - Ada'dan bomba iddia: Galatasaray'a gol makinesi

Szmodics'in kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ederken, oyuncunun sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Ada'dan bomba iddia: Galatasaray'a gol makinesi

28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 7 milyon Euro.

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