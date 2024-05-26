TRANSFER HABERİ - Ada'dan bomba iddia: Galatasaray'a gol makinesi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için arayışlarını hızlandıran Galatasaray ile ilgili gündem olacak bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, sarı-kırmızılıların gündemine aldığı ismi duyurdu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Bu doğrultuda arayışlarını hızlandıran Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
SAMMIE SZMODICS BOMBASI
İngiliz basını, sarı-kırmızılıların Blackburn Rovers forması giyen İrlandalı 10 numara Sammie Szmodics ile ilgilendiğini duyurdu.
3 KULÜP DAHA İSTİYOR
TeamTALK'ta yer alan haberde; Galatasaray'ın yanı sıra Everton, Brentford ve Leicester City'nin de oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi.
Haberde ayrıca Galatasaray'ın Szmodics'in durumunu sezon boyunca takip ettiği belirtildi.
12 MİLYON POUND ÖNERİLECEK
Öte yandan Cimbom'un, 28 yaşındaki futbolcu için 12 milyon Pound teklif etmeye hazır olduğu aktarıldı.
Tam adı Samuel Joseph Szmodics olan futbolcu, bu sezon Blackburn Rovers formasıyla 48 maça çıktı.
İrlandalı futbolcu, 33 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Szmodics'in kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ederken, oyuncunun sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 7 milyon Euro.
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