Kenetlenme günü

Süper Lig'deki 24. şampiyonluğu için geri sayıma geçen Galatasaray 'tek yürek' oldu. Fenerbahçe yenilgisi sonrasında moralleri yüksek tutmaya çalışan yönetim, Florya'yı yalnız bırakmadı. Takıma desteğini sürdüren Dursun Özbek ve ekibi, dün de önemli bir harekete imza attı. Sarı-kırmızılı ekibin daha önceki şampiyonluklarında olduğu gibi piknik organizasyonu düzenlendi. Teknik heyet, futbolcu aileleri ve yönetim Florya'da barbekü partisinde bir araya geldi. Şampiyonluk için kenetlenen ve motive olan Galatasaray, derbi mağlubiyetinin moral bozukluğunu atlatmış oldu.

Konyaspor karşılaşması öncesi önemli mesaj veren sarı-kırmızılılarda, yönetim barbekü partisinin haricinde Florya'ya adeta kamp kurmuş durumda. Başkanvekili Erden Timur, her gün tesislere gelerek futbolcularla tek tek ilgileniyor. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi de önceki akşam antrenmanı takip etmişti. Sarı-kırmızılı camia artık Konyaspor deplasmanına odaklandı. Okan Buruk ve öğrencileri 24. şampiyonluğu çok istiyor.

UĞURLAMA OLACAK

G.Saray'ın taraftar grubu Ultraslan, Konyaspor maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulundu. Yarın saat 14.00'te Florya'ya çıkarma yapacak Ultraslan, "Takımı omuz omuza Konya'ya uğurlayacağız. Şampiyonluğumuz bir kez daha hepimizin inancı, mücadelesi, kenetlenmesi ve desteğiyle kazanılacak" açıklamasını yaptı. Taraftarlar şampiyonluk maçı öncesinde takıma moral verecek.