Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya flaş takviye! Bedavaya geliyor

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya flaş takviye! Bedavaya geliyor

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Konyaspor maçına hazırlanan sarı kırmızılılar bir yandan da transfer için girişimlerine başladı. Orta saha hattını güçlendirmek isteyen yönetim Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Beşiktaş'ın eski yıldızına kancayı taktı. Yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 15:16
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya flaş takviye! Bedavaya geliyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son haftaya kadar taşındı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya flaş takviye! Bedavaya geliyor

Yoğun geçen sezonda 37 haftanın sonunda Galatasaray ile Fenerbahçe zirve için yarışıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya flaş takviye! Bedavaya geliyor

Son olarak iki ezeli rakip karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya flaş takviye! Bedavaya geliyor

Fenerbahçe dev derbiyi 1-0 kazandı ve şampiyonluk yarışında umudunu korudu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya flaş takviye! Bedavaya geliyor

Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golü 71. dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya flaş takviye! Bedavaya geliyor

Galatasaray zorlu mücadelede puan çıkarsaydı şampiyonluğunu garantileyecekti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya flaş takviye! Bedavaya geliyor

RAMS Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede, karşılaşmanın sonunda yaşananlarla konuşuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya flaş takviye! Bedavaya geliyor

İki takım arasında yaşanan gerginlikler saha dışına kadar taşındı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya flaş takviye! Bedavaya geliyor

Sosyal medyadan yapılan paylaşımların ardından son olarak başkanların karşılıklı açıklamalarına kadar ilerledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya flaş takviye! Bedavaya geliyor

37. hafta bu şekilde sonlanırken Galatasaray, ligi Tümosan Konyaspor deplasmanında bitirecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya flaş takviye! Bedavaya geliyor

Sarı-kırmızılı ekip istediği sonucu almak ve şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya flaş takviye! Bedavaya geliyor

Konya deplasmanında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, kendi işini kendi görmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya flaş takviye! Bedavaya geliyor

Ayrıca Fenerbahçe, İstanbulspor'a puan kaybederse Galatasaray her türlü alacağı sonuca bakmadan şampiyon olacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya flaş takviye! Bedavaya geliyor

Fenerbahçe ise İstanbulspor deplasmanında 3 puan arayacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya flaş takviye! Bedavaya geliyor

Sarı-lacivertliler, ezeli rakibinin mağlup olmasını bekleyecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya flaş takviye! Bedavaya geliyor

İsmail Kartal'ın öğrencileri bu şartlarda 3 puanı çıkardığı takdirde şampiyon olacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya flaş takviye! Bedavaya geliyor

38. hafta karşılaşmaları için çalışmalar sürerken, Galatasaray'da da transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya flaş takviye! Bedavaya geliyor

Cimbom kadrosunda önemli değişikliklere gitmeyi planlıyor..

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya flaş takviye! Bedavaya geliyor

Özellikle sarı-kırmızılılar birçok isimden önemli gelir elde etmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya flaş takviye! Bedavaya geliyor

Teknik direktör Okan Buruk, takımdan gönderilecek futbolcuların yerine takviye istedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya flaş takviye! Bedavaya geliyor

Deneyimli teknik adamın listesi doğrultusunda sarı-kırmızılılar çalışmalara devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya flaş takviye! Bedavaya geliyor

Orta sahaya takviye yapacak olan sarı-kırmzıılılar rotayı İngiltere'ye çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya flaş takviye! Bedavaya geliyor

Galatasaray'ın transferde yeni Mohamed Elneny.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya flaş takviye! Bedavaya geliyor

Sarı-kırmızılıların, deneyimli ismi listesine aldığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya flaş takviye! Bedavaya geliyor

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Okan Buruk'un orta sahada rotasyonu kuvvetlendirmek istediği için yıldız ismi istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya flaş takviye! Bedavaya geliyor

Cimbom daha önce de Elneny ile ilgilenmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya flaş takviye! Bedavaya geliyor

Mısırlı futbolcu daha önce Beşiktaş'ta da forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya flaş takviye! Bedavaya geliyor

Tecrübeli oyuncu bu sezon istediği forma şansını bulamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya flaş takviye! Bedavaya geliyor

6 maçta forma giyen Elneny, 95 dakika sahada kaldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya flaş takviye! Bedavaya geliyor

Elneny, Beşiktaş ile 36 maça çıkarken 1 gol ve 4 asiste imza attı.

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