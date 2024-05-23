TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya flaş takviye! Bedavaya geliyor
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Konyaspor maçına hazırlanan sarı kırmızılılar bir yandan da transfer için girişimlerine başladı. Orta saha hattını güçlendirmek isteyen yönetim Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Beşiktaş'ın eski yıldızına kancayı taktı. Yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Fenerbahçe dev derbiyi 1-0 kazandı ve şampiyonluk yarışında umudunu korudu.
Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golü 71. dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti.
Galatasaray zorlu mücadelede puan çıkarsaydı şampiyonluğunu garantileyecekti.
RAMS Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede, karşılaşmanın sonunda yaşananlarla konuşuyor.
İki takım arasında yaşanan gerginlikler saha dışına kadar taşındı.
Sosyal medyadan yapılan paylaşımların ardından son olarak başkanların karşılıklı açıklamalarına kadar ilerledi.
37. hafta bu şekilde sonlanırken Galatasaray, ligi Tümosan Konyaspor deplasmanında bitirecek.
Sarı-kırmızılı ekip istediği sonucu almak ve şampiyonluğa ulaşmak istiyor.
Konya deplasmanında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, kendi işini kendi görmeyi planlıyor.
Ayrıca Fenerbahçe, İstanbulspor'a puan kaybederse Galatasaray her türlü alacağı sonuca bakmadan şampiyon olacak.
Fenerbahçe ise İstanbulspor deplasmanında 3 puan arayacak.
Sarı-lacivertliler, ezeli rakibinin mağlup olmasını bekleyecek.
İsmail Kartal'ın öğrencileri bu şartlarda 3 puanı çıkardığı takdirde şampiyon olacak.
38. hafta karşılaşmaları için çalışmalar sürerken, Galatasaray'da da transfer çalışmaları devam ediyor.
Cimbom kadrosunda önemli değişikliklere gitmeyi planlıyor..
Özellikle sarı-kırmızılılar birçok isimden önemli gelir elde etmeyi planlıyor.
Teknik direktör Okan Buruk, takımdan gönderilecek futbolcuların yerine takviye istedi.
Deneyimli teknik adamın listesi doğrultusunda sarı-kırmızılılar çalışmalara devam ediyor.
Orta sahaya takviye yapacak olan sarı-kırmzıılılar rotayı İngiltere'ye çevirdi.
Galatasaray'ın transferde yeni Mohamed Elneny.
Sarı-kırmızılıların, deneyimli ismi listesine aldığı iddia edildi.
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Okan Buruk'un orta sahada rotasyonu kuvvetlendirmek istediği için yıldız ismi istediği belirtildi.
Cimbom daha önce de Elneny ile ilgilenmişti.
Mısırlı futbolcu daha önce Beşiktaş'ta da forma giydi.
Tecrübeli oyuncu bu sezon istediği forma şansını bulamadı.
6 maçta forma giyen Elneny, 95 dakika sahada kaldı.
Elneny, Beşiktaş ile 36 maça çıkarken 1 gol ve 4 asiste imza attı.
31 yaşındaki Mısırlı ön liberonun sözleşmesi bitiyor.
Galatasaray, deneyimli oyuncuyu kadrosuna bedavaya katmak istiyor.
Elneny'nin bonservis değeri ise 4.5 milyon Euro olarak biliniyor.
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