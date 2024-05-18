Galatasaray'a sürpriz 10 numara! Transfer...

Gazeteci Juan David Alvis'in iddiası Takvim'in derlediği habere göre 10 numaraya takviye yapmayı planlayan Cimbom'un Deportes Tolima'da yakalayan ve Kolombiya Ligi'nin en değerli oyuncularından biri olarak gösterilen 26 yaşındaki Yeison Guzman'ı istediğini yazdı.



