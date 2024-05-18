Galatasaray'a sürpriz 10 numara! Transfer...
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da gelecek sezona dair transfer çalışmaları kapsamında gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların listesinde yer alan oyuncu için birçok Avrupa takımı da devreye girdi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Gazeteci Juan David Alvis'in iddiası Takvim'in derlediği habere göre 10 numaraya takviye yapmayı planlayan Cimbom'un Deportes Tolima'da yakalayan ve Kolombiya Ligi'nin en değerli oyuncularından biri olarak gösterilen 26 yaşındaki Yeison Guzman'ı istediğini yazdı.
Guzman'ın kulübü ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam ediyor.
Sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen 1.70 boyundaki Kolombiyalı, bu sezon 13 maçta 8 gol, 3 asist üretti.
YÜKSELİŞTE BİR YILDIZ
Yeison Guzman'a güncel verilere göre; 3 milyon Euro biçiliyor. Ancak; oyuncu için yeni bir bonservis belirleneceği belirtiliyor.
Sarı-kırmızılıların sezon başından bu yana Guzman'ın maçlarını takip ettiği öğrenildi.
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