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Galatasaray'a sürpriz 10 numara! Transfer...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da gelecek sezona dair transfer çalışmaları kapsamında gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların listesinde yer alan oyuncu için birçok Avrupa takımı da devreye girdi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
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Galatasaray'a sürpriz 10 numara! Transfer...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'a sürpriz 10 numara! Transfer...

Gazeteci Juan David Alvis'in iddiası Takvim'in derlediği habere göre 10 numaraya takviye yapmayı planlayan Cimbom'un Deportes Tolima'da yakalayan ve Kolombiya Ligi'nin en değerli oyuncularından biri olarak gösterilen 26 yaşındaki Yeison Guzman'ı istediğini yazdı.

Galatasaray'a sürpriz 10 numara! Transfer...

Guzman'a ayrıca Boca Juniors, Milan, Atletico Madrid ve Arsenal'in de ilgi gösterdiği öne sürüldü.

Galatasaray'a sürpriz 10 numara! Transfer...

Guzman'ın kulübü ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam ediyor.

Galatasaray'a sürpriz 10 numara! Transfer...

Sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen 1.70 boyundaki Kolombiyalı, bu sezon 13 maçta 8 gol, 3 asist üretti.

Galatasaray'a sürpriz 10 numara! Transfer...

YÜKSELİŞTE BİR YILDIZ

Yeison Guzman'a güncel verilere göre; 3 milyon Euro biçiliyor. Ancak; oyuncu için yeni bir bonservis belirleneceği belirtiliyor.

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