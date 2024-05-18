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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan stoper bombası! Fransız yıldız listede

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip dünya yıldızlarını kadrosuna katmak istiyor. Bu kapsamda Cimbom, o futbolcuyu listesine aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan stoper bombası! Fransız yıldız listede

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan stoper bombası! Fransız yıldız listede

Ligin 36. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenen Aslan, son 2 haftaya 6 puanlık avantajla girdi. Cimbom lig yarışındaki puanını 99'a yükseltti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan stoper bombası! Fransız yıldız listede

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren sarı kırmızılılar, rakibinin Kayserispor önünde galip gelmesine karşın farkı korudu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan stoper bombası! Fransız yıldız listede

Son 2 maçından ilkinde Fenerbahçe'yi konuk edecek, sonra da deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan stoper bombası! Fransız yıldız listede

Galatasaray'ın bu sezona damga vuran flaş bir yıldızın peşinde olduğu iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan stoper bombası! Fransız yıldız listede

İngiliz medyası, M. United'da son günlerini geçiren stoper Varane'yi isteyen dört takımdan birinin G.Saray olduğunu duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan stoper bombası! Fransız yıldız listede

Sports Brief'in haberine göre 31 yaşındaki Fransız yıldızla G.Saray, Lens, Al-Ittihad ve Al-Nassr ilgileniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan stoper bombası! Fransız yıldız listede

Ayrıca Tribal Football da Varane'ı Cimbom'un istediğini yazdı. Varane sakatlığı nedeniyle ligde son 8 maçta oynamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan stoper bombası! Fransız yıldız listede

Fransız yıldızın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro.

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