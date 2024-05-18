GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan stoper bombası! Fransız yıldız listede
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip dünya yıldızlarını kadrosuna katmak istiyor. Bu kapsamda Cimbom, o futbolcuyu listesine aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Son 2 maçından ilkinde Fenerbahçe'yi konuk edecek, sonra da deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.
Galatasaray'ın bu sezona damga vuran flaş bir yıldızın peşinde olduğu iddia edildi.
İngiliz medyası, M. United'da son günlerini geçiren stoper Varane'yi isteyen dört takımdan birinin G.Saray olduğunu duyurdu.
Sports Brief'in haberine göre 31 yaşındaki Fransız yıldızla G.Saray, Lens, Al-Ittihad ve Al-Nassr ilgileniyor.
Ayrıca Tribal Football da Varane'ı Cimbom'un istediğini yazdı. Varane sakatlığı nedeniyle ligde son 8 maçta oynamadı.
Fransız yıldızın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro.
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