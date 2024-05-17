Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi 11'i
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında lider Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak dev derbide hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Sarı-kırmızılılara şampiyonluğunu ilan etmek için beraberlik yetecek. Teknik direktör Okan Buruk, zorlu maçta sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi 11'i...
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EVİNDE KAYBETMİYOR!
Galatasaray, bu sezon taraftarı önünde ligde oynadığı tüm maçları kazandı. Sezon boyunca ev sahibi olduğu maçlarda çok baskılı bir oyun ortaya koyan sarı kırmızılılar, ligde 18 karşılaşmaya RAMS Park'ta çıkarken bu müsabakalarda 54 puan toplamayı bildi.
Söz konusu maçlarda rakip fileleri 51 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde ise sadece 14 gol gördü.
SARI KIRMIZILILAR EVİNDE DAHA GOLCÜ
Galatasaray, bu sezon ligde iç sahada attığı gollerle de dikkati çekti. Sarı kırmızılılar, evinde oynadığı 18 lig maçında ikişer kez 6, üçer kez 4 ve 3, sekiz kez de 2 gol atmayı başardı.
Okan Buruk'un öğrencileri, iki kez de sahadan 1-0'lık skorlarla galip ayrıldı. Galatasaray, deplasmanda 38 gol atarken, evinde 51 kez bu sevinci yaşadı.
ICARDI LİGDE 32 GOLE ETKİ ETTİ
Galatasaray'da ikinci sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de Süper Lig'de bu sezon sahaya çıktığı 32 karşılaşmada 23 kez ağları havalandırırken 9 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu.
Ligin son bölümünde performansını üst seviyeye çıkaran Icardi, son 8 lig maçının 7'sinde gol sevinci yaşadı.
Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor, Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor ve EMS Yapı Sivasspor maçlarını boş geçmeyen Arjantinli futbolcu, son oynanan VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında gol atamadı.
31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla ligde toplamda 32 gole etki etti.
Mauro Icardi, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanan ancak Fenerbahçe'nin 19 yaş altı takımıyla sahaya çıkıp 2. dakikada maçtan çekildiği TFF Süper Kupa müsabakasında da derbi tarihine geçti. Maçın 50. saniyesinde Fenerbahçe filelerini havalandıran Arjantinli futbolcu, ezeli rekabetteki en erken golü atan oyuncu olmayı başardı.
Süper Lig'de attığı 89 golle Fenerbahçe'den sonra en skorer takım olan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ardından en fazla golü Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Wilfried Zaha attı.
Kerem Aktürkoğlu ligin geride kalan bölümünde 12 kez gol atma başarısı gösterirken Dries Mertens ve Wilfried Zaha da 9'ar golle takımın skorer isimleri oldu.
Ligin ilk yarısında gol sevinci yaşayamayan Barış Alper Yılmaz, ikinci yarıda forma giydiği maçlarda 6 kez fileleri havalandırırken Hakim Ziyech de forma giydiği 17 lig maçında 6 gol kaydetti. Faslı futbolcu, bu gollerin 4'ünü son 5 maçta atmayı başardı.
Öte yandan sarı kırmızılılarda derbide çıkacak ilk 11'de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Teknik Direktör Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte ayrıntılar...
MUSLERA
KÖHN
KAAN AYHAN
NELSSON
DAVINSON
TORREIRA
KEREM DEMİRBAY
MERTENS
BARIŞ ALPER
ZIYECH
ICARDI
DİĞER