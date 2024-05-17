Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi 11'i

RAMS Park'ta oynanacak dev derbide hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Cimbom bu maçtan 1 puan dahi alması durumunda 24. şampiyonluğunu elde edecek.

Galatasaray, bu sezon iç sahada ortaya koyduğu başarılı futbol ve sonuçlarla taraftarını sevindirdi. Genç teknik adam Okan Buruk yönetiminde geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan sarı kırmızılılar, bu sezon da taraftarı önünde çok zor bir istatistiği elde etti.