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Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi tepki! "Hakkımızı yiyen bir hakem..."

Son dakika spor haberi: Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda ikinci başkan Metin Öztürk, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Öztürk, derbiye atanan hakem Arda Kardeşler hakkında konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 13:23
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Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi tepki! "Hakkımızı yiyen bir hakem..."

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi tepki! "Hakkımızı yiyen bir hakem..."

Ezeli rakibinin 6 puan önünde olan sarı-kırmızılılara şampiyonluğunu ilan etmek için beraberlik yetecek.

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi tepki! "Hakkımızı yiyen bir hakem..."

RAMS Park'ta oynanacak dev derbide hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi tepki! "Hakkımızı yiyen bir hakem..."

Bu mücadele öncesinde sarı-kırmızılı takımın 2. başkanı Metin Öztürk, maçın hakemi Arda Kardeşler'e yönelik eleştirilerde bulundu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi tepki! "Hakkımızı yiyen bir hakem..."

Metin Öztürk açıklamasında, "Arda Kardeşler konusu bizlerin şaşkınlıkla karşıladığı bir konu. Bir hatalı kararın şampiyonluğua tesir edeceği bir maça, hakemin manuel atanması. Bu hakemin kasıtlı demek istemiyorum ama hatalı demeye de dilim varmıyor."

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi tepki! "Hakkımızı yiyen bir hakem..."

"Kadıköy'deki maçta Icardi'ye yapılan müdaheleye bir şey yapmaması, maçın kaderine tesir etmesi ve bir daha bu maça atanması."

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi tepki! "Hakkımızı yiyen bir hakem..."

"6-1 kazandığımız Sivasspor maçında 1 penaltımız, 1 golümüz ve rakibe 1 penaltı kararı verilmedi. Maç 0-0 olsaydı ne olacaktı?"

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi tepki! "Hakkımızı yiyen bir hakem..."

"Aynı hakemin Fenerbahçe'nin Adana Demir maçında yaptıkları, Karagümrük ve Ankaragücü maçında yaptıkları..." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi tepki! "Hakkımızı yiyen bir hakem..."

Öztürk ayrıca şunları söyledi, "İyi niyetimi zorlayarak hata demeye çalışıyorum ama iyi niyetmizin de bir sınırı var.

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