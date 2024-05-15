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Nicolo Zaniolo'dan kötü haber! EURO 2024'te...

Bonservisi Galatasaray'da olan ve satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun son durumu belli oldu. İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Luciano Spalletti, yıldız oyuncunun EURO 2024'te oynamasının zor olduğunu ifade etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 17:10
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Nicolo Zaniolo'dan kötü haber! EURO 2024'te...

Galatasaray'dan Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo'dan kötü haber geldi. İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Zaniolo'nun son durumu hakkında açıklama yaptı.

Deneyimli çalıştırıcı, İtalyan oyuncunun EURO2024'te oynama ihtimalinin çok düşük olduğunu ifade etti.

"DÖNMESİ ZOR GÖRÜNÜYOR"

Zaniolo'nun sakatlığıyla ilgili konuşan Spalletti, "Zaniolo ile konuştum. Sahalara geri dönmesi çok zor gibi görünüyor. Aslına bakarsanız, EURO2024'te olma ihtimalini göz ardı ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Aston Villa formasıyla 39 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.

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