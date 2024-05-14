Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Lucas Torreira endişesi! Takımdan ayrılma ihitimali...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Lucas Torreira endişesi! Takımdan ayrılma ihitimali...

Galatasaray'da performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Lucas Torreira'da şok bir gelişme yaşanıyor. Uruguaylı yıldızın sezon sonunda sarı kırmızılılardan ayrılacabileceği iddiaları ortaya atıldı. İşte gelişmeler... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 12:17
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Lucas Torreira endişesi! Takımdan ayrılma ihitimali...

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Lucas Torreira endişesi! Takımdan ayrılma ihitimali...

Sarı kırmızılı yönetim gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Cimbom hem gidecek hem de gelecek futbolcularla ilgili yoğun bir mesai içindeydi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Lucas Torreira endişesi! Takımdan ayrılma ihitimali...

Ancak 24. şampiyonluğuna çok yakın olan Aslan'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Lucas Torreira endişesi! Takımdan ayrılma ihitimali...

Lucas Torreira, ikinci yılını geçirdiği Galatasaray'da hem geçen sene yaşanan şampiyonlukta, hem de bu sezon kazanılması muhtemel şampiyonlukta kadronun en kilit ismi olarak dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Lucas Torreira endişesi! Takımdan ayrılma ihitimali...

Orta sahadaki yüksek enerjisi ve oyun kurulumundaki etkisiyle adeta takımı seviye olarak yukarı çıkartan başarılı futbolcu, sarı kırmızılı formayla son günlerini geçiriyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Lucas Torreira endişesi! Takımdan ayrılma ihitimali...

LUCAS TORREIRA ARJANTİN YOLCUSU

Arjantin Ligi takımlarından Boca Juniors, Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Lucas Torreira endişesi! Takımdan ayrılma ihitimali...

Akşam'ın Arjantin basınından derlediği haberde; Boca Juniors, yaz aylarında Uruguaylı yıldızı renklerine bağlamak için Galatasaray'a resmi teklifte bulunacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Lucas Torreira endişesi! Takımdan ayrılma ihitimali...

Lucas Torreira için ödenecek bonservis bedelinin ise 14 milyon Euro olduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Lucas Torreira endişesi! Takımdan ayrılma ihitimali...

BOCA JUNIORS HAYALİ

Lucas Torreira daha önce kendisiyle yapılan bir röportajda Boca Juniors formasını giymenin hayali olduğunu şu sözlerle ifade etmişti; "Orada oynamak için sabırsızlanıyorum"

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Lucas Torreira endişesi! Takımdan ayrılma ihitimali...

"Riquelme ile temastayız ve bu ihtimalin yaklaştığını biliyorum çünkü uzun yıllardır Avrupa'dayım"

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Lucas Torreira endişesi! Takımdan ayrılma ihitimali...

"Evde olmayı, aileme yakın olmayı özledim"

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Lucas Torreira endişesi! Takımdan ayrılma ihitimali...

GALATASARAY İLE 79 MAÇ

Torreira'nın son 2 sezonda sarı kırmızılı formayla 79 resmi maçı bulunuyor.

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