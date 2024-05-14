TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Lucas Torreira endişesi! Takımdan ayrılma ihitimali...
Galatasaray'da performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Lucas Torreira'da şok bir gelişme yaşanıyor. Uruguaylı yıldızın sezon sonunda sarı kırmızılılardan ayrılacabileceği iddiaları ortaya atıldı. İşte gelişmeler... | GALATASARAY HABERLERİ
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Lucas Torreira, ikinci yılını geçirdiği Galatasaray'da hem geçen sene yaşanan şampiyonlukta, hem de bu sezon kazanılması muhtemel şampiyonlukta kadronun en kilit ismi olarak dikkat çekiyor.
Orta sahadaki yüksek enerjisi ve oyun kurulumundaki etkisiyle adeta takımı seviye olarak yukarı çıkartan başarılı futbolcu, sarı kırmızılı formayla son günlerini geçiriyor.
LUCAS TORREIRA ARJANTİN YOLCUSU
Arjantin Ligi takımlarından Boca Juniors, Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Akşam'ın Arjantin basınından derlediği haberde; Boca Juniors, yaz aylarında Uruguaylı yıldızı renklerine bağlamak için Galatasaray'a resmi teklifte bulunacak.
Lucas Torreira için ödenecek bonservis bedelinin ise 14 milyon Euro olduğu aktarıldı.
BOCA JUNIORS HAYALİ
Lucas Torreira daha önce kendisiyle yapılan bir röportajda Boca Juniors formasını giymenin hayali olduğunu şu sözlerle ifade etmişti; "Orada oynamak için sabırsızlanıyorum"
"Riquelme ile temastayız ve bu ihtimalin yaklaştığını biliyorum çünkü uzun yıllardır Avrupa'dayım"
"Evde olmayı, aileme yakın olmayı özledim"
GALATASARAY İLE 79 MAÇ
Torreira'nın son 2 sezonda sarı kırmızılı formayla 79 resmi maçı bulunuyor.
28 yaşındaki orta saha bu karşılaşmalarda 6321 dakika sahada kalırken, 1 gol ve 3 asist ile skora katkıda bulundu.
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