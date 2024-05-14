GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan flaş karar! 3 isimle yollar ayrılıyor
Süper Lig Şampiyonluğuna 1 puan uzaklıkta olan Galatasaray, 37. haftada Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı kırmızılılarda üst üste 2. şampiyonluğuna hazırlanan Okan Buruk yeni sezon öncesi yönetime ayrılacak isimlerin listesini verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Son iki haftaya Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren Galatasaray'ın rakamları, "Tarihin en iyi takımı" unvanını da beraberinde getirdi.
Artık kendi rekorlarını geliştiren ve 15 maçlık galibiyet serisini 17'ye çıkaran Buruk ile öğrencileri, aynı zamanda 2 hafta kala lig tarihinin en yüksek puanına (99) da ulaştı.
İlk senesinde bir önceki yıl 13. olan takımı şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk'un "iletişim uzmanı" kimliği, Cimbom'un bugünkü başarısında önemli bir katkı sağladı.
BURUK'UN BAŞARISI
Okan Buruk, sadece Icardi ve Mertens gibi dünya yıldızı futbolcuları doğru iletişim sayesinde başarılı bir şekilde yönetirken, gözden düşen yerli oyuncularla da çok iyi iletişim kurdu.
Okan Buruk, takımdaki 17-18. futbolcu durumunda olan Barış Alper Yılmaz'ı bir yıldıza dönüştürdü.
Barış, Karagümrük maçında da yaptığı asistten sonra hocasına koşarak vefasını gösterdi. Sezon başında kendi isteğiyle İtalya'ya giden Berkan'ın geri dönme isteğine olumlu yanıt veren Buruk, bu oyuncuyu da kazandı.
ZAHA, TETE VE OLIVEIRA'NIN BİLETİ KESİLDİ
Karagümrük maçının ardından, "Bütün oyuncularımın kalmasını istiyorum" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, buna rağmen takıma katkı sağlamayan isimleri defterinden sildi.
Başta Oliveira olmak üzere, Tete, Zaha gibi isimlerden bekleneni alamayan sarı-kırmızılıların teknik patronu, kiralık olarak gönderdiği isimlerin çoğundan da kurtulmaya çalışacak.
Milliyet'ye yer alan habere göre Okan Buruk'un, kalmasını istediği isimlerin Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu gibi katkı veren futbolcular olduğu ileri sürüldü.
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