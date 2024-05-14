GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan flaş karar! 3 isimle yollar ayrılıyor

Son iki haftaya Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren Galatasaray'ın rakamları, "Tarihin en iyi takımı" unvanını da beraberinde getirdi.

Artık kendi rekorlarını geliştiren ve 15 maçlık galibiyet serisini 17'ye çıkaran Buruk ile öğrencileri, aynı zamanda 2 hafta kala lig tarihinin en yüksek puanına (99) da ulaştı.