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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan flaş karar! 3 isimle yollar ayrılıyor

Süper Lig Şampiyonluğuna 1 puan uzaklıkta olan Galatasaray, 37. haftada Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı kırmızılılarda üst üste 2. şampiyonluğuna hazırlanan Okan Buruk yeni sezon öncesi yönetime ayrılacak isimlerin listesini verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 09:54
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan flaş karar! 3 isimle yollar ayrılıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ligde fırtına gibi eserken, takım içi doğru iletişimin meyvelerini topladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan flaş karar! 3 isimle yollar ayrılıyor

Okan Buruk, yıldız futbolcu yönetimini çok iyi başardı, Barış Alper Yılmaz'ı bir yıldıza dönüştürdü, Berkan Kutlu'yu da kazanmayı bildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan flaş karar! 3 isimle yollar ayrılıyor

Başarılı teknik adamın takımda kalmasını istediği ve üstünü çizip ayrılmasını talep ettiği futbolcular da belli oldu. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan flaş karar! 3 isimle yollar ayrılıyor

Son iki haftaya Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren Galatasaray'ın rakamları, "Tarihin en iyi takımı" unvanını da beraberinde getirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan flaş karar! 3 isimle yollar ayrılıyor

Artık kendi rekorlarını geliştiren ve 15 maçlık galibiyet serisini 17'ye çıkaran Buruk ile öğrencileri, aynı zamanda 2 hafta kala lig tarihinin en yüksek puanına (99) da ulaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan flaş karar! 3 isimle yollar ayrılıyor

İlk senesinde bir önceki yıl 13. olan takımı şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk'un "iletişim uzmanı" kimliği, Cimbom'un bugünkü başarısında önemli bir katkı sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan flaş karar! 3 isimle yollar ayrılıyor

BURUK'UN BAŞARISI

Okan Buruk, sadece Icardi ve Mertens gibi dünya yıldızı futbolcuları doğru iletişim sayesinde başarılı bir şekilde yönetirken, gözden düşen yerli oyuncularla da çok iyi iletişim kurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan flaş karar! 3 isimle yollar ayrılıyor

Okan Buruk, takımdaki 17-18. futbolcu durumunda olan Barış Alper Yılmaz'ı bir yıldıza dönüştürdü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan flaş karar! 3 isimle yollar ayrılıyor

Barış, Karagümrük maçında da yaptığı asistten sonra hocasına koşarak vefasını gösterdi. Sezon başında kendi isteğiyle İtalya'ya giden Berkan'ın geri dönme isteğine olumlu yanıt veren Buruk, bu oyuncuyu da kazandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan flaş karar! 3 isimle yollar ayrılıyor

ZAHA, TETE VE OLIVEIRA'NIN BİLETİ KESİLDİ

Karagümrük maçının ardından, "Bütün oyuncularımın kalmasını istiyorum" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, buna rağmen takıma katkı sağlamayan isimleri defterinden sildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan flaş karar! 3 isimle yollar ayrılıyor

Başta Oliveira olmak üzere, Tete, Zaha gibi isimlerden bekleneni alamayan sarı-kırmızılıların teknik patronu, kiralık olarak gönderdiği isimlerin çoğundan da kurtulmaya çalışacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan flaş karar! 3 isimle yollar ayrılıyor

Milliyet'ye yer alan habere göre Okan Buruk'un, kalmasını istediği isimlerin Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu gibi katkı veren futbolcular olduğu ileri sürüldü.

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