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Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

Süper Lig'de şampiyonluğa çok yakın olan Galatasaray'da gündem yaratacak transfer gelişmesi yaşanıyor. Forvet hattını güçlendirmek isteyen sarı kırmızılı yönetim flaş bir takviye yapmayı planlıyor. Sarı kırmızılılar ezeli rakibinin yıldız oyuncusunu kadrosuna katabilir. İşte detaylar... | GALATASARAY SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 12:07
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Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

Trendyol Süper Lig'de son 3 haftaya lider konumda giren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

Sarı-kırmızılıların en yakın rakibi Fenerbahçe ile 6 puanlık bir fark bulunuyor.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

Geride kalan süreçte G.Saray, 35 maçta 31 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 96 puan topladı.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

Teknik direktör Okan Buruk'la birlikte bu sezon rekorları egale eden G.Saray, iç sahada 18'de 18 yaptı.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

Ayrıca ligin ikinci yarısındaki tüm maçları kazanarak toplam 16 maçlık seri oluşturdu.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

Öte yandan bu 3 maçtan en az 4 puan çıkarması halinde G.Saray, diğer sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

Bir yandan seçim hazırlığını sürdüren yönetim, öte yandan gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başladı.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

Teknik direktör Okan Buruk, sezonun sonuna yaklaşırken gelecek planlamaları kapsamına raporunu iletti.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

Bu doğrultuda deneyimli çalıştırıcı, takımın korunmasını isterken beklenen tekliflerin gelmesi halinde oyuncuların önü açılacak.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

KADRO ŞİŞKİNLİĞİ AZALTILACAK

G.Saray'da ilk hedef kadro şişkinliğini azaltmak olacak. Böylelikle hem takım bütçesi azaltılacak hem de yeni gelecek transferlere kaynak yaratılacak.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

Sezonun bitmesiyle birlikte beklenen katkıyı veremeyen Serge Aurier, Tanguy Ndombele ve Carlos Vinicius; yolların ayrılacağı ilk isimler olacak.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

3 ismin sözleşmesi biterken, Sergio Oliveira'ya da teklif gelmesi halinde yollar ayrılacak.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

Uygun tekliflerin gelmesi halinde Tete ve Wilfried Zaha'yla da yolların ayrılması bekleniyor.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

Ayrıca kiralıktan dönecek futbolcular konusunda da Okan Buruk, kamp sonrası kararını verecek.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

Gelecek sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

Bu kapsamda ayrılacak futbolcuların yerini kaliteli yabancılarla doldurmak isteyen Cimbom, transferde düğmeye bastı.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

Teknik direktör Okan Buruk, Mauro Icardi'nin arkasına onu aratmayacak bir forvet takviyesi istediğini dile getirdi.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

Transfer çalışmalarını titizlikle yürüten G.Saray, aradığı ismi ise Fenerbahçe'de buldu. İşte detaylar...

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

CİMBOM'DAN BATSHUAYI BOMBASI!

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre, G.Saray, Carlos Vinicius'un ayrılacak olması ve Icardi'nin arkasına güvenebileceği bir takviye yapmak istemesi sebebiyle Michy Batshuayi'yi liste başına yazdı.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

Sarı-kırmızılılar şampiyon olması halinde Belçikalı golcüyü Şampiyonlar Ligi biletiyle ikna etmek istiyor.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

30 yaşındaki futbolcu ülkemizde F.Bahçe'nin yanı sıra Beşiktaş'ta da forma giymişti.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

Bonservisinin elinde olacak olmasının yanı sıra ligi iyi tanıması Batshuayi'yi diğer adayların önüne çıkardı.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

Mertens'le sözleşme görüşmelerine başlayacak Cimbom, bu transferde vatandaşını kullanmayı hedefliyor.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

Belçikalı santrfor bu sezon 41 maça çıkarken 23 gol - 3 asistlik performans gösterdi ve 1.704 dakika sahada kaldı.

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