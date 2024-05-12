TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devi çıldırdı! Hem Barış Alper Yılmaz'ı hem Kerem Aktürkoğlu'nu istiyorlar

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da bu sezon performanslarıyla dikkat çeken isimlerden olan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İki futbolcunun geleceği büyük merak konusu haline gelirken oyuncuların pek çok takımın transfer listesinde olduğu biliniyor. Son olarak ise o İtalyan devinin hem Barış Alper Yılmaz'ı hem Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Akşam'ın, Çizme basınından derlediği habere göre İtalya Serie A ekibi Lazio, Barış Alper Yılmaz'ın ardından Kerem Aktürkoğlu için de kolları sıvadı. Lazio, Galatasaray'ın iki genç Türk yıldızından birini EURO 2024 öncesinde kadrosuna mutlaka katmaya çalışacak. Bunun için başkent ekibi, halihazırda randevulaştığı sarı-kırmızılılara kısa süre içerisinde resmi teklif iletecek.