TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devi çıldırdı! Hem Barış Alper Yılmaz'ı hem Kerem Aktürkoğlu'nu istiyorlar

İki futbolcunun geleceği büyük merak konusu haline gelirken oyuncuların pek çok takımın transfer listesinde olduğu biliniyor.

Son olarak ise o İtalyan devinin hem Barış Alper Yılmaz'ı hem Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.