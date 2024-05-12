Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devi çıldırdı! Hem Barış Alper Yılmaz'ı hem Kerem Aktürkoğlu'nu istiyorlar

TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devi çıldırdı! Hem Barış Alper Yılmaz'ı hem Kerem Aktürkoğlu'nu istiyorlar

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da bu sezon gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak iki oyuncu için İtalyan devinin harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 10:47
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TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devi çıldırdı! Hem Barış Alper Yılmaz'ı hem Kerem Aktürkoğlu'nu istiyorlar

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da bu sezon performanslarıyla dikkat çeken isimlerden olan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devi çıldırdı! Hem Barış Alper Yılmaz'ı hem Kerem Aktürkoğlu'nu istiyorlar

İki futbolcunun geleceği büyük merak konusu haline gelirken oyuncuların pek çok takımın transfer listesinde olduğu biliniyor.

TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devi çıldırdı! Hem Barış Alper Yılmaz'ı hem Kerem Aktürkoğlu'nu istiyorlar

Son olarak ise o İtalyan devinin hem Barış Alper Yılmaz'ı hem Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devi çıldırdı! Hem Barış Alper Yılmaz'ı hem Kerem Aktürkoğlu'nu istiyorlar

Akşam'ın, Çizme basınından derlediği habere göre İtalya Serie A ekibi Lazio, Barış Alper Yılmaz'ın ardından Kerem Aktürkoğlu için de kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devi çıldırdı! Hem Barış Alper Yılmaz'ı hem Kerem Aktürkoğlu'nu istiyorlar

Lazio, Galatasaray'ın iki genç Türk yıldızından birini EURO 2024 öncesinde kadrosuna mutlaka katmaya çalışacak.

TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devi çıldırdı! Hem Barış Alper Yılmaz'ı hem Kerem Aktürkoğlu'nu istiyorlar

Bunun için başkent ekibi, halihazırda randevulaştığı sarı-kırmızılılara kısa süre içerisinde resmi teklif iletecek.

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