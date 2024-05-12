GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk: Fenerbahçe'nin maçını düşünmüyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

Sarı kırmızılıların tecrübeli teknik direktörü Okan Buruk karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

"RAKİBİMİZİN MAÇINI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Okan Buruk, "Her hafta zorlu maçlar, her maçın farklı hikayesi var. Maçı hazırlanırken de bunu yaşıyoruz. Karagümrük'ün son haftalarda topladığı puanlar var, küme düşme korkusu yaşıyorlar. Son haftalarda kendi işimize odaklandık, doğru işler yaptık, performans olarak yukarı gittik. Deplasman gibi bir ortam yok. Deplasmandayız ama bizim seyircilerimiz kendilerine ayrılan sayıyı doldurdular. Kazanmak istiyoruz. Rakibimizin maçını düşünmüyoruz. Kazanıp beklemek gerekiyor. İki maç daha var. Hepsi önemli. Her maçı kazanmak zorundayız. 6 puanlık avantaj var ama bunu bir kenara bırakmak gerek. Biz her maçımızı kazanırsak rekorlar kırıyoruz, yüksek puana ulaşıyoruz. Tek düşüncemiz bu ilk maçı kazanmak. Diğer maçtan gelecek haber farklı bir şeye götürebilir bizi ama bizim odaklanmamız gereken kendi maçımız. Konsantrasyon iyi görünüyor. Rakibimiz, her rakibe karşı oynamaya çalışan bir takım. Umarım güzel bir maç olur ve kazanarak geçeriz." ifadelerini kullandı.