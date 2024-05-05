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Galatasaray Petrol Ofisi 2-0 Alg Spor (MAÇ SONUCU ÖZET) Şampiyon Galatasaray!

Galatasaray Petrol Ofisi, sahasında Alg Spor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'inde şampiyonluğa ulaştı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 16:05 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 16:47
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Galatasaray Petrol Ofisi 2-0 Alg Spor (MAÇ SONUCU ÖZET) Şampiyon Galatasaray!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve son haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, konuk ettiği ALG Spor'u 2-0 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısını Eda Karataş'ın 21. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Galatasaray'ın futbolcusu Kristina Bakarandze 67. dakikada kırmızı kart görürken, ikinci yarıda Ruth Monique Kipoyi'nin 90. dakikada attığı golle maç 2-0 sona erdi.

Sarı-kırmızılar, bu sonuçla birlikte ligde puanını 71'e yükseltti ve sezonu şampiyon tamamladı.

Öte yandan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve sarı-kırmızılıların erkek futbol takımı oyuncuları Kerem Demirbay, Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğu ile Barış Alper Yılmaz da maçı izledi.

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