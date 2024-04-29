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TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid'in gözdesine Galatasaray kancası! Yönetimden yeni sezon bombası...

Galatasaray'da gelecek sezon transfer çalışmaları kapsamında yönetimden sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Özellikle Icardi'yi yedekleyebilecek bir isim isteyen Okan Buruk'un listesinde Real Madrid'in kadrosunda yer alan sürpriz bir futbolcu var. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 10:13
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TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid'in gözdesine Galatasaray kancası! Yönetimden yeni sezon bombası...

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid'in gözdesine Galatasaray kancası! Yönetimden yeni sezon bombası...

Sarı kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 yenerek 93 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü.

TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid'in gözdesine Galatasaray kancası! Yönetimden yeni sezon bombası...

Cimbom, ligde 90 puanla Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdiği 34. haftanın açılış maçında Adana temsilcisine konuk oldu. Baştan sona iki takımın da birçok pozisyona girdiği müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İlk 45 dakikada iki takımın kalecileri yaptığı kurtarışlarla ön plana çıktı.

TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid'in gözdesine Galatasaray kancası! Yönetimden yeni sezon bombası...

İkinci yarıda açılan Galatasaray, 53. dakikada Hakim Ziyech, 64. dakikada Kerem Demirbay ve 90+1. dakikada Mauro Icardi'nin kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid'in gözdesine Galatasaray kancası! Yönetimden yeni sezon bombası...

Cimbom bu skorla Süper Lig'deki 30. galibiyetini elde etti. Ayrıca 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, puanını 93'e çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ile olan puan farkını korudu.

TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid'in gözdesine Galatasaray kancası! Yönetimden yeni sezon bombası...

Öte yandan Galatasaray, kalan son 4 haftada tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumda. Cimbom kalan maçlarında hata yapmayarak 24. şampiyonluğuna ulaşmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid'in gözdesine Galatasaray kancası! Yönetimden yeni sezon bombası...

Sarı kırmızılılarda tüm camia bu hedefe konsantre olmuş durumda.

TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid'in gözdesine Galatasaray kancası! Yönetimden yeni sezon bombası...

Ancak yönetim bir yandan da gelecek sezonun planlamalarını yapmayı sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid'in gözdesine Galatasaray kancası! Yönetimden yeni sezon bombası...

Galatasaraylı idareciler yaz transfer döneminde gerçekleştireceği hamleler için hummalı bir bir çalışma içindeydi.

TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid'in gözdesine Galatasaray kancası! Yönetimden yeni sezon bombası...

Yönetim 24. şampiyonluğun gelmesi halinde transferde çok daha rahat hamleler yapabilecek.

TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid'in gözdesine Galatasaray kancası! Yönetimden yeni sezon bombası...

Bu doğrultuda sarı kırmızılı kurmaylar transferdeki tüm planlarını şampiyonluğa göre yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid'in gözdesine Galatasaray kancası! Yönetimden yeni sezon bombası...

Ligin zirvede bitirilmesi halinde elde edilecek gelir, transferde önemli yıldızların kadroya katılmasını beraberinde getirecek.

TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid'in gözdesine Galatasaray kancası! Yönetimden yeni sezon bombası...

Uzun süredir geniş kapsamlı bir transfer çalışması yapan yönetim, yeni sezondaki oyuncu hedeflerini belirledi.

TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid'in gözdesine Galatasaray kancası! Yönetimden yeni sezon bombası...

Sarı kırmızılıların yaz transfer dönemi için flaş isimlerle temas halinde olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid'in gözdesine Galatasaray kancası! Yönetimden yeni sezon bombası...

Cimbom'un tıpkı geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi iddialı futbolcuları kadrosuna katacağı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid'in gözdesine Galatasaray kancası! Yönetimden yeni sezon bombası...

Bu doğrultuda Galatasaray'ın transferdeki ilk bombası belli oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid'in gözdesine Galatasaray kancası! Yönetimden yeni sezon bombası...

Aslan'ın, bu sezon Real Madrid'de çok iyi performans sergileyen o yıldız için harekete geçtiği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid'in gözdesine Galatasaray kancası! Yönetimden yeni sezon bombası...

Sarı kırmızılı yönetimin hedefindeki o isme teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid'in gözdesine Galatasaray kancası! Yönetimden yeni sezon bombası...

İşte Galatasaray'ın istediği o futbolcu...

TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid'in gözdesine Galatasaray kancası! Yönetimden yeni sezon bombası...

G.SARAY'DAN JOSELU BOMBASI!

Galatasaray'ın, Real Madrid'de kiralık olarak forma giyen tecrübeli forvet Joselu için devreye girdiği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid'in gözdesine Galatasaray kancası! Yönetimden yeni sezon bombası...

Sarı kırmızılıların, bonservisi Espanyol'da bulunan 34 yaşındaki golcü için ilk teması kurduğu öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid'in gözdesine Galatasaray kancası! Yönetimden yeni sezon bombası...

Yönetimin gelecek sezon Icardi'yi yedekleyecek iyi bir golcü arayışına geçtiği ve İspanyol futbolcuyu gündemine aldığı kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid'in gözdesine Galatasaray kancası! Yönetimden yeni sezon bombası...

Espanyol'un 34 yaşına gelen Joselu'yu göndermeye sıcak baktığı ve transfer için zorluk çıkarmayacağı bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid'in gözdesine Galatasaray kancası! Yönetimden yeni sezon bombası...

Galatasaraylı kurmayların, 1 senelik sözleşmesi kalan Joselu için 2 milyon Euro civarında bir bonservis teklif edeceği ileri sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid'in gözdesine Galatasaray kancası! Yönetimden yeni sezon bombası...

Joselu'nun ise İspanyol temsilcisinden ayrılarak Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid'in gözdesine Galatasaray kancası! Yönetimden yeni sezon bombası...

Transferin önümüzdeki 1-2 hafta içinde netleşeceği ve resmiyete dökülebileceği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid'in gözdesine Galatasaray kancası! Yönetimden yeni sezon bombası...

Sezon başında Real Madrid'in 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Joselu, 43 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid'in gözdesine Galatasaray kancası! Yönetimden yeni sezon bombası...

Deneyimli forvet bu karşılaşmalarda 13 gol ve 3 asistle oynayarak takımına önemli katkı sağladı.

TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid'in gözdesine Galatasaray kancası! Yönetimden yeni sezon bombası...

1.91 boyundaki forvet kariyerinde Alaves, Stoke, Newcastle, Dep. La Coruna, Hannover, Hoffenheim, Frankfurt ve Celta Vigo gibi takımlarda da forma giymişti.

TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid'in gözdesine Galatasaray kancası! Yönetimden yeni sezon bombası...

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan yıldız isim, ülke milli takımında ise çıktığı 10 karşılaşmada 5 gol atmıştı.

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