TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid'in gözdesine Galatasaray kancası! Yönetimden yeni sezon bombası...
Galatasaray'da gelecek sezon transfer çalışmaları kapsamında yönetimden sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Özellikle Icardi'yi yedekleyebilecek bir isim isteyen Okan Buruk'un listesinde Real Madrid'in kadrosunda yer alan sürpriz bir futbolcu var. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
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İkinci yarıda açılan Galatasaray, 53. dakikada Hakim Ziyech, 64. dakikada Kerem Demirbay ve 90+1. dakikada Mauro Icardi'nin kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Cimbom bu skorla Süper Lig'deki 30. galibiyetini elde etti. Ayrıca 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, puanını 93'e çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ile olan puan farkını korudu.
Öte yandan Galatasaray, kalan son 4 haftada tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumda. Cimbom kalan maçlarında hata yapmayarak 24. şampiyonluğuna ulaşmak istiyor.
Sarı kırmızılılarda tüm camia bu hedefe konsantre olmuş durumda.
Ancak yönetim bir yandan da gelecek sezonun planlamalarını yapmayı sürdürüyor.
Galatasaraylı idareciler yaz transfer döneminde gerçekleştireceği hamleler için hummalı bir bir çalışma içindeydi.
Yönetim 24. şampiyonluğun gelmesi halinde transferde çok daha rahat hamleler yapabilecek.
Bu doğrultuda sarı kırmızılı kurmaylar transferdeki tüm planlarını şampiyonluğa göre yapıyor.
Ligin zirvede bitirilmesi halinde elde edilecek gelir, transferde önemli yıldızların kadroya katılmasını beraberinde getirecek.
Uzun süredir geniş kapsamlı bir transfer çalışması yapan yönetim, yeni sezondaki oyuncu hedeflerini belirledi.
Sarı kırmızılıların yaz transfer dönemi için flaş isimlerle temas halinde olduğu kaydedildi.
Cimbom'un tıpkı geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi iddialı futbolcuları kadrosuna katacağı belirtildi.
Bu doğrultuda Galatasaray'ın transferdeki ilk bombası belli oldu.
Aslan'ın, bu sezon Real Madrid'de çok iyi performans sergileyen o yıldız için harekete geçtiği iddia edildi.
Sarı kırmızılı yönetimin hedefindeki o isme teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği öne sürüldü.
İşte Galatasaray'ın istediği o futbolcu...
G.SARAY'DAN JOSELU BOMBASI!
Galatasaray'ın, Real Madrid'de kiralık olarak forma giyen tecrübeli forvet Joselu için devreye girdiği iddia edildi.
Sarı kırmızılıların, bonservisi Espanyol'da bulunan 34 yaşındaki golcü için ilk teması kurduğu öne sürüldü.
Yönetimin gelecek sezon Icardi'yi yedekleyecek iyi bir golcü arayışına geçtiği ve İspanyol futbolcuyu gündemine aldığı kaydedildi.
Espanyol'un 34 yaşına gelen Joselu'yu göndermeye sıcak baktığı ve transfer için zorluk çıkarmayacağı bildirildi.
Galatasaraylı kurmayların, 1 senelik sözleşmesi kalan Joselu için 2 milyon Euro civarında bir bonservis teklif edeceği ileri sürüldü.
Joselu'nun ise İspanyol temsilcisinden ayrılarak Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı aktarıldı.
Transferin önümüzdeki 1-2 hafta içinde netleşeceği ve resmiyete dökülebileceği iddia edildi.
Sezon başında Real Madrid'in 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Joselu, 43 maçta forma giydi.
Deneyimli forvet bu karşılaşmalarda 13 gol ve 3 asistle oynayarak takımına önemli katkı sağladı.
1.91 boyundaki forvet kariyerinde Alaves, Stoke, Newcastle, Dep. La Coruna, Hannover, Hoffenheim, Frankfurt ve Celta Vigo gibi takımlarda da forma giymişti.
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan yıldız isim, ülke milli takımında ise çıktığı 10 karşılaşmada 5 gol atmıştı.
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