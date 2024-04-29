Galatasaray'da Rafa Silva ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

Sarı-Kırmızılılar, bonuslar ve imza parasıyla birlikte yıllık 4.5 milyon Euro'luk teklif etti.

Takvim'de yer alan habere göre; Rafa Silva'nın menajerinin sezon sonuna kadar gelen teklifleri değerlendireceği ve buna göre hareket edeceği öğrenildi.