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Galatasaray'da Rafa Silva ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor deplasmanından 3 puanla dönen ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Yönetim bir yandan şampiyonluk yarışına odaklanırken diğer yandan da transfer için harekete geçti. Avrupa kupalarında iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılı kurmaylar Rafa Silva'yı kadrosuna katmak istiyor. İşte Galatasaray'ın Portekizli yıldız için yaptığı teklif... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Galatasaray'da Rafa Silva ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

Galatasaray, Benfica'nın hücum oyuncusu Rafa Silva'nın peşini bırakmıyor.

Galatasaray'da Rafa Silva ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

Portekiz ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 30 yaşındaki yıldız oyuncu için Körfez ülkesi takımlarının büyük ilgisi var.

Galatasaray'da Rafa Silva ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

Rafa Silva, Körfez'den yıllık 9 milyon Euro'luk teklif aldı. Ancak yıldız futbolcu Avrupa dışına çıkmak istemiyor.

Galatasaray'da Rafa Silva ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

Bu yüzden de Avrupa'dan gelen transfer tekliflerine odaklanmış durumda. Rafa Silva'ya, Portekiz ve İtalyan takımlarının da ilgisi var.

Galatasaray'da Rafa Silva ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

Galatasaray da Portekizli yıldızı önümüzdeki sezon kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'da Rafa Silva ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

Cimbom, Silva'nın taliplerinin artmasından sonra harekete geçti ve daha önce yaptığı teklifi yükseltti.

Galatasaray'da Rafa Silva ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

Sarı-Kırmızılılar, bonuslar ve imza parasıyla birlikte yıllık 4.5 milyon Euro'luk teklif etti.

Galatasaray'da Rafa Silva ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

Takvim'de yer alan habere göre; Rafa Silva'nın menajerinin sezon sonuna kadar gelen teklifleri değerlendireceği ve buna göre hareket edeceği öğrenildi.

Galatasaray'da Rafa Silva ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

Bu sezon Portekiz Ligi'nde 28 karşılaşmada 12 gol atan Silva, 11 de asist yaptı.

Galatasaray'da Rafa Silva ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

Forvet arkası ve kanatlarda forma giyen tecrübeli oyuncu 25 kez Portekiz Milli Takımı'nın formasını giydi.

Galatasaray'da Rafa Silva ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

Bu sezon 20 gol, 14 asist üreten Rafa Silva, 34 gole katkıda bulundu. Silva, Portekiz'de Braga ve Feirense formaları da giydi.

Galatasaray'da Rafa Silva ısrarı! İşte yapılan yeni teklif

324 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray'ın transfer etmek istediği Rafa Silva, Benfica kariyerinde 324 maça çıktı.

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