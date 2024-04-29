Galatasaray'da Rafa Silva ısrarı! İşte yapılan yeni teklif
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor deplasmanından 3 puanla dönen ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Yönetim bir yandan şampiyonluk yarışına odaklanırken diğer yandan da transfer için harekete geçti. Avrupa kupalarında iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılı kurmaylar Rafa Silva'yı kadrosuna katmak istiyor. İşte Galatasaray'ın Portekizli yıldız için yaptığı teklif... | GALATASARAY HABERLERİ
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Bu yüzden de Avrupa'dan gelen transfer tekliflerine odaklanmış durumda. Rafa Silva'ya, Portekiz ve İtalyan takımlarının da ilgisi var.
Galatasaray da Portekizli yıldızı önümüzdeki sezon kadrosuna katmak istiyor.
Cimbom, Silva'nın taliplerinin artmasından sonra harekete geçti ve daha önce yaptığı teklifi yükseltti.
Sarı-Kırmızılılar, bonuslar ve imza parasıyla birlikte yıllık 4.5 milyon Euro'luk teklif etti.
Takvim'de yer alan habere göre; Rafa Silva'nın menajerinin sezon sonuna kadar gelen teklifleri değerlendireceği ve buna göre hareket edeceği öğrenildi.
Bu sezon Portekiz Ligi'nde 28 karşılaşmada 12 gol atan Silva, 11 de asist yaptı.
Forvet arkası ve kanatlarda forma giyen tecrübeli oyuncu 25 kez Portekiz Milli Takımı'nın formasını giydi.
Bu sezon 20 gol, 14 asist üreten Rafa Silva, 34 gole katkıda bulundu. Silva, Portekiz'de Braga ve Feirense formaları da giydi.
324 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray'ın transfer etmek istediği Rafa Silva, Benfica kariyerinde 324 maça çıktı.
Görev aldığı karşılaşmalarda 92 kez fileleri havalandırdı.
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