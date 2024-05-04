Tofaş 102-107 Galatasaray Ekmas (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu hafta maçında Tofaş, konuk ettiği Galatasaray Ekmas'a normal süresi 97-97 biten maçta uzatmalarda 107-102 mağlup oldu.
SALON: Tofaş
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik, Tolga Akkuşoğlu
TOFAŞ: Denmon 19, O'Brien 19, Tolga Geçim 18, Homesley 16, Winston 11, Sakic 11, Ege Demir 7, Mustafa Kurtuldum 1
GALATASARAY EKMAS: Buğrahan Tuncer 26, McCormack 18, İsmet Akpınar 16, Bost 11, Prepelic 10, Sadık Emir Karaca 7, Halilovic 6, Samet Geyik 5, Yeboah 5, Göksenin Köksal 3
1'İNCİ PERİYOT: 21-29
DEVRE: 47-53
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-75
NORMAL SÜRE: 97-97