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Beşiktaş - Bourg Basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş ile Bourg Basket karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Bourg Basket basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 10:40 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 11:10
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Beşiktaş - Bourg Basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta yeni sezon heyecanı devam ediyor. Yarı final maçında temsilcimiz Beşiktaş, Fransa ekibi Bourg Basket ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Bourg Basket basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - BOURG BASKET BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Bourg Basket maçı 29 Mart günü saat 20:45'te TRT SPOR'da canlı yayınlanacak.

Bourg Basket - Türk Telekom MAÇINI CANLI İZLE

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