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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Milan'ın Nelsson ısrarı! İtalyan devi rakam yükseltti

Galatasaray'a geldiği günden bu yana yükselen bir grafik çizen Victor Nelsson, geçtiğimiz yaz ayrılığın eşiğinden dönmüştü. Danimarkalı stoper için Milan'ın ısrarı sürerken, İtalyan devi rakamı yükseltti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Milan'ın Nelsson ısrarı! İtalyan devi rakam yükseltti

Galatasaray'da Davinson Sanchez'in transferi sonrası ikinci planda kalan ancak sonrasında mental açıdan kendisini toparlayan ve kritik maçlarda başarılı performans sergileyen Victor Nelsson için Milan ikinci hamlesini yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Milan'ın Nelsson ısrarı! İtalyan devi rakam yükseltti

Daha önce başarılı stoperi transfer etmek için Galatasaray yönetimi ile temas kuran ancak başarılı olamayan Milan, ikinci bir teklifle Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Milan'ın Nelsson ısrarı! İtalyan devi rakam yükseltti

Takvim'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, son haftaların başarılı ismi Nelsson ile ilgili kararını sezon sonunda verecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Milan'ın Nelsson ısrarı! İtalyan devi rakam yükseltti

2026 yılında sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu, bu sezon 43 maçta forma giydi. 2 gol katkısı verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Milan'ın Nelsson ısrarı! İtalyan devi rakam yükseltti

Sarı-Kırmızılılar olası bir satış durumunda Nelsson'dan 25 milyon Euro'luk bonservis geliri hedefliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Milan'ın Nelsson ısrarı! İtalyan devi rakam yükseltti

Galatasaray, Nelsson'u 2021 yılında Kopenhag'dan 7 milyon Euro'ya transfer etmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Milan'ın Nelsson ısrarı! İtalyan devi rakam yükseltti

VICTOR NELSSON KİMDİR?

Victor Nelsson, 14 Ekim 1998'de Danimarka'nın Hornbaek kentinde dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Milan'ın Nelsson ısrarı! İtalyan devi rakam yükseltti

Futbola Nordsjaelland altyapısında başlayan Danimarkalı stoper, 2019 yazında 3.6 milyon Euro'ya Kopenhag'a transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Milan'ın Nelsson ısrarı! İtalyan devi rakam yükseltti

Burada başarılı 2 yıl geçiren 24 yaşındaki oyuncu, 7 milyon Euro'ya Galatasaray'a imza attı.

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