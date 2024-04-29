GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Milan'ın Nelsson ısrarı! İtalyan devi rakam yükseltti
Galatasaray'a geldiği günden bu yana yükselen bir grafik çizen Victor Nelsson, geçtiğimiz yaz ayrılığın eşiğinden dönmüştü. Danimarkalı stoper için Milan'ın ısrarı sürerken, İtalyan devi rakamı yükseltti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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2026 yılında sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu, bu sezon 43 maçta forma giydi. 2 gol katkısı verdi.
Sarı-Kırmızılılar olası bir satış durumunda Nelsson'dan 25 milyon Euro'luk bonservis geliri hedefliyor.
Galatasaray, Nelsson'u 2021 yılında Kopenhag'dan 7 milyon Euro'ya transfer etmişti.
VICTOR NELSSON KİMDİR?
Victor Nelsson, 14 Ekim 1998'de Danimarka'nın Hornbaek kentinde dünyaya geldi.
Futbola Nordsjaelland altyapısında başlayan Danimarkalı stoper, 2019 yazında 3.6 milyon Euro'ya Kopenhag'a transfer oldu.
Burada başarılı 2 yıl geçiren 24 yaşındaki oyuncu, 7 milyon Euro'ya Galatasaray'a imza attı.
Danimarka Milli Takımı'nda da görev alan Nelsson'un serbest kalma bedeli ise 25 milyon Euro...
G.Saray'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Victor Nelsson'un güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro...
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