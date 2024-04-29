GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Milan'ın Nelsson ısrarı! İtalyan devi rakam yükseltti

Galatasaray'da Davinson Sanchez'in transferi sonrası ikinci planda kalan ancak sonrasında mental açıdan kendisini toparlayan ve kritik maçlarda başarılı performans sergileyen Victor Nelsson için Milan ikinci hamlesini yaptı.

Daha önce başarılı stoperi transfer etmek için Galatasaray yönetimi ile temas kuran ancak başarılı olamayan Milan, ikinci bir teklifle Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çaldı.