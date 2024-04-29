Galatasaray Okan Buruk ile imzalıyor! İşte sözleşme süresi

Galatasaray, Fernando Muslera, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan'ın sözleşmelerini yeniledi.

5 yıldızıyla yeni sözleşme imzalayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un geleceği merak konusu oldu.