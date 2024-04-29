Galatasaray Okan Buruk ile imzalıyor! İşte sözleşme süresi
Son dakika Galatasaray haberleri: Üst üste 2. şampiyonluğu için gün sayan Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Okan Buruk ile nikah tazeliyor. Sarı-kırmızılıların tecrübeli çalıştırıcıyla imzalayacağı yeni sözleşmenin süresi ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 09:39 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 10:03
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Galatasaray, Fernando Muslera, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan'ın sözleşmelerini yeniledi.
5 yıldızıyla yeni sözleşme imzalayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un geleceği merak konusu oldu.
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve bu sezon da şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adam, başarılı grafiğiyle dikkatleri çekti.
Galatasaray yönetimi, 25 Mayıs'ta seçim olacağı için Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalamadı.
2 YILLIK İMZA
Dursun Özbek ve ekibi, 2 yıl daha göreve gelmesi halinde ilk iş olarak 50 yaşındaki başarılı hocayla 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
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