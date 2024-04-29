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Galatasaray Okan Buruk ile imzalıyor! İşte sözleşme süresi

Son dakika Galatasaray haberleri: Üst üste 2. şampiyonluğu için gün sayan Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Okan Buruk ile nikah tazeliyor. Sarı-kırmızılıların tecrübeli çalıştırıcıyla imzalayacağı yeni sözleşmenin süresi ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 09:39 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 10:03
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Galatasaray Okan Buruk ile imzalıyor! İşte sözleşme süresi

Trendyol Süper Lig'de bitime 4 hafta kala liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray Okan Buruk ile imzalıyor! İşte sözleşme süresi

Üst üste ikinci, toplamda ise 24. şampiyonluğu için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılar, iç transfer çalışmalarına başladı.

Galatasaray Okan Buruk ile imzalıyor! İşte sözleşme süresi

Cimbom, geçtiğimiz günlerde tam 5 futbolcusuyla yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray Okan Buruk ile imzalıyor! İşte sözleşme süresi

Galatasaray, Fernando Muslera, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan'ın sözleşmelerini yeniledi.

Galatasaray Okan Buruk ile imzalıyor! İşte sözleşme süresi

5 yıldızıyla yeni sözleşme imzalayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un geleceği merak konusu oldu.

Galatasaray Okan Buruk ile imzalıyor! İşte sözleşme süresi

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve bu sezon da şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adam, başarılı grafiğiyle dikkatleri çekti.

Galatasaray Okan Buruk ile imzalıyor! İşte sözleşme süresi

Galatasaray yönetimi, 25 Mayıs'ta seçim olacağı için Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalamadı.

Galatasaray Okan Buruk ile imzalıyor! İşte sözleşme süresi

2 YILLIK İMZA

Dursun Özbek ve ekibi, 2 yıl daha göreve gelmesi halinde ilk iş olarak 50 yaşındaki başarılı hocayla 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

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