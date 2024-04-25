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Galatasaray'dan şampiyonluk paylaşımı!

Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından şampiyonluk paylaşımında bulundu. Teknik direktör Okan Buruk'un fotoğrafını paylaşan sarı-kırmızılılar, "Günaydın Galatasaray Ailesi. Hedef 24. Konsantrasyon." notunu düştü. İşte o paylaşım...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 09:46
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Galatasaray'dan şampiyonluk paylaşımı!

Son olarak Fenerbahçe'nin Sivasspor ile 2-2 berabere kalması Süper Lig lideri Galatasaray'ın şampiyonluk iştahı iyice kabardı. Üst üste seri galibiyetlerle yoluna emin adımlarla devam eden sarı-kırmızılılar, ezeli rakibinin puan kaybı sonrası aradaki farkı 4'e çıkardı.

Son 5 hafta kala büyük bir avantaj yakalayan Cimbom, sosyal medyada şampiyonluk ateşini yaktı.

Teknik direktör Okan Buruk'un fotoğrafını paylaşan sarı-kırmızılılar, "Günaydın Galatasaray Ailesi. Hedef 24. Konsantrasyon." notunu düştü.

İşte o paylaşım...

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