Galatasaray'dan şampiyonluk paylaşımı!

Son olarak Fenerbahçe'nin Sivasspor ile 2-2 berabere kalması Süper Lig lideri Galatasaray'ın şampiyonluk iştahı iyice kabardı. Üst üste seri galibiyetlerle yoluna emin adımlarla devam eden sarı-kırmızılılar, ezeli rakibinin puan kaybı sonrası aradaki farkı 4'e çıkardı.

Son 5 hafta kala büyük bir avantaj yakalayan Cimbom, sosyal medyada şampiyonluk ateşini yaktı.

Teknik direktör Okan Buruk'un fotoğrafını paylaşan sarı-kırmızılılar, "Günaydın Galatasaray Ailesi. Hedef 24. Konsantrasyon." notunu düştü.

İşte o paylaşım...