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GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu veda ediyor! Transfer tarihi...

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da sezonun sona ermesiyle önemli ayrılıklar yaşanacak. Gösterdiği performansla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu'nun kariyerine Avrupa'da devam etmeye hazırlandığı öne sürüldü. Transfer tarihiyle ilgili çarpıcı bir iddia da ortaya atıldı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 16:27
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GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu veda ediyor! Transfer tarihi...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılması gündeme geldi.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu veda ediyor! Transfer tarihi...

2020 yılında 24 Erzincanspor'dan kadroya katılan başarılı oyuncu, gösterdiği performansla takımın önemli parçalarından biri oldu.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu veda ediyor! Transfer tarihi...

Performansını sürekli artıran 25 yaşındaki yıldız, Galatasaray'da 1 Süper Lig şampiyonluğu 1 de Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu veda ediyor! Transfer tarihi...

A Milli Takım'ın da önemli futbolcularından biri olan Kerem Aktürkoğlu, sergilediği grafikle Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu veda ediyor! Transfer tarihi...

Bu sezon 49 resmi maçta görev alan başarılı oyuncu, 15 gol ve 8 asistlik katkısıyla göz doldurdu.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu veda ediyor! Transfer tarihi...

Yaptığı çıkışla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu veda ediyor! Transfer tarihi...

AVRUPA'YI DEĞERLENDİRECEK!
Milliyet'in haberine göre; Kerem Aktürkoğlu'nun yeni sezonda kariyer olarak Avrupa'yı değerlendireceği iddia edildi.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu veda ediyor! Transfer tarihi...

Yıldız futbolcuya Fransa, Lizbon ve Ajax'tan teklifler olduğu öne sürüldü.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu veda ediyor! Transfer tarihi...

EURO 2024 SONRASI...
Yazın oynanacak Avrupa Şampiyonu sonrası Kerem Aktürkoğlu transferinde gelişmeler yaşanabileceği belirtildi.

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