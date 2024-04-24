GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu veda ediyor! Transfer tarihi...
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da sezonun sona ermesiyle önemli ayrılıklar yaşanacak. Gösterdiği performansla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu'nun kariyerine Avrupa'da devam etmeye hazırlandığı öne sürüldü. Transfer tarihiyle ilgili çarpıcı bir iddia da ortaya atıldı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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A Milli Takım'ın da önemli futbolcularından biri olan Kerem Aktürkoğlu, sergilediği grafikle Avrupa ekiplerinin radarına girdi.
Bu sezon 49 resmi maçta görev alan başarılı oyuncu, 15 gol ve 8 asistlik katkısıyla göz doldurdu.
Yaptığı çıkışla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
AVRUPA'YI DEĞERLENDİRECEK!
Milliyet'in haberine göre; Kerem Aktürkoğlu'nun yeni sezonda kariyer olarak Avrupa'yı değerlendireceği iddia edildi.
Yıldız futbolcuya Fransa, Lizbon ve Ajax'tan teklifler olduğu öne sürüldü.
EURO 2024 SONRASI...
Yazın oynanacak Avrupa Şampiyonu sonrası Kerem Aktürkoğlu transferinde gelişmeler yaşanabileceği belirtildi.
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