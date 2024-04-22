TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Rekortmen yıldız Aslan olacak
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa koşan Galatasaray'da yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte hareketlilik arttı. Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-kırmızılılar, Guinness Rekorlar Kitabı'na giren yıldız futbolcuyu gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, yoğun geçen bir Avrupa macerasının ardından Sparta Prag'a elenmişti.
Ayrıca Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise VavaCars Fatih Karagümrük'e mağlup olup kupaya veda etmişti.
Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon kazandığı ilk kupa ise Süper Kupa oldu.
Cimbom, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle birlikte kupanın sahibi oldu.
Aslan mücadeleyi hükmen kazanmış sayıldı.
Karşılaşmada Mauro Icardi, 1. dakikada topu ağlara göndermişti.
Sarı-lacivertli ekip ise sahaya U-19 takımı ile çıkmıştı.
Galatasaray sezonu çifte kupa ile kapatmak için ligi de kazanmak istiyor.
Teknik heyet ve oyuncular kalan haftalarda hata yapmamak için yoğun şekilde hazırlıklarına devam ediyor.
Diğer yandan yönetim ise gelecek sezonun yapılanması için mesaiye başladı.
Teknik direktör Okan Buruk, takımda düşünmediği isimleri belirlemeye başladı.
Kurmaylar ise gelecek tekliflere göre bazı isimleri yüksek bonservis bedelleri ise gönderebilir.
Galatasaray gelecek sezon savunmaya ve hücuma katkı sağlayacak bir kanat oyuncusu transfer etmeyi planlıyor.
Cimbom transferde rotasını İngiltere'ye çevirdi.
aspor.com.tr'nin derlediği habere göre; sarı-kırmızılı ekip, Tottenham'ın yıldız ismi Ryan Sessegnon'u listesine aldı.
Orta sahanın solunda görev alan 23 yaşındaki oyuncu, sol bek ve sol kanatta da oynayabiliyor.
Hızıyla dikkat çeken Sessegnon'un ayrıca dünya rekoru da bulunuyor.
İngiliz futbolcu 2019'da Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.
Sessegnon futbol topu ile 3 kale direğini en hızlı sürede vuran isim olarak rekor kırdı.
Art arda 3 deneme yapan 23 yaşındaki isim, 7.75 saniye içinde 3 kale direğini de vurmayı başardı.
Sessegnon bu sezon sakatlığı sebebiyle Premier Lig'de forma şansı bulamadı.
Yıldız ismin sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitiyor.
İngiliz futbolcu kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.
DİĞER