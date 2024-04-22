Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Rekortmen yıldız Aslan olacak

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Rekortmen yıldız Aslan olacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa koşan Galatasaray'da yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte hareketlilik arttı. Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-kırmızılılar, Guinness Rekorlar Kitabı'na giren yıldız futbolcuyu gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 11:00
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TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Rekortmen yıldız Aslan olacak

Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Rekortmen yıldız Aslan olacak

Sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibi Fenerbahçe ile büyük bir rekabet içerisinde.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Rekortmen yıldız Aslan olacak

Cimbom sezon sonunda zafere uzanmak ve kupayı müzesine götürmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Rekortmen yıldız Aslan olacak

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, yoğun geçen bir Avrupa macerasının ardından Sparta Prag'a elenmişti.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Rekortmen yıldız Aslan olacak

Ayrıca Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise VavaCars Fatih Karagümrük'e mağlup olup kupaya veda etmişti.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Rekortmen yıldız Aslan olacak

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon kazandığı ilk kupa ise Süper Kupa oldu.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Rekortmen yıldız Aslan olacak

Cimbom, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle birlikte kupanın sahibi oldu.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Rekortmen yıldız Aslan olacak

Aslan mücadeleyi hükmen kazanmış sayıldı.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Rekortmen yıldız Aslan olacak

Karşılaşmada Mauro Icardi, 1. dakikada topu ağlara göndermişti.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Rekortmen yıldız Aslan olacak

Sarı-lacivertli ekip ise sahaya U-19 takımı ile çıkmıştı.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Rekortmen yıldız Aslan olacak

Galatasaray sezonu çifte kupa ile kapatmak için ligi de kazanmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Rekortmen yıldız Aslan olacak

Teknik heyet ve oyuncular kalan haftalarda hata yapmamak için yoğun şekilde hazırlıklarına devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Rekortmen yıldız Aslan olacak

Diğer yandan yönetim ise gelecek sezonun yapılanması için mesaiye başladı.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Rekortmen yıldız Aslan olacak

Teknik direktör Okan Buruk, takımda düşünmediği isimleri belirlemeye başladı.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Rekortmen yıldız Aslan olacak

Kurmaylar ise gelecek tekliflere göre bazı isimleri yüksek bonservis bedelleri ise gönderebilir.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Rekortmen yıldız Aslan olacak

Galatasaray gelecek sezon savunmaya ve hücuma katkı sağlayacak bir kanat oyuncusu transfer etmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Rekortmen yıldız Aslan olacak

Cimbom transferde rotasını İngiltere'ye çevirdi.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Rekortmen yıldız Aslan olacak

aspor.com.tr'nin derlediği habere göre; sarı-kırmızılı ekip, Tottenham'ın yıldız ismi Ryan Sessegnon'u listesine aldı.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Rekortmen yıldız Aslan olacak

Orta sahanın solunda görev alan 23 yaşındaki oyuncu, sol bek ve sol kanatta da oynayabiliyor.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Rekortmen yıldız Aslan olacak

Hızıyla dikkat çeken Sessegnon'un ayrıca dünya rekoru da bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Rekortmen yıldız Aslan olacak

İngiliz futbolcu 2019'da Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Rekortmen yıldız Aslan olacak

Sessegnon futbol topu ile 3 kale direğini en hızlı sürede vuran isim olarak rekor kırdı.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Rekortmen yıldız Aslan olacak

Art arda 3 deneme yapan 23 yaşındaki isim, 7.75 saniye içinde 3 kale direğini de vurmayı başardı.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Rekortmen yıldız Aslan olacak

Sessegnon bu sezon sakatlığı sebebiyle Premier Lig'de forma şansı bulamadı.

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