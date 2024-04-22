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Galatasaray'ın 3 silahşörleri! Icardi Mertens ve Kerem'den 150 gol...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılara 3 puanı getiren golleri Mauro Icardi, Abdülkerim, Mertens ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Sarı kırmızılıların hücum üçlüsü istatistikleriyle 2 sezona damga vurdu. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 11:57
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Galatasaray'ın 3 silahşörleri! Icardi Mertens ve Kerem'den 150 gol...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim ve Mertens'in golleriyle 4-1 mağlup etti.

Galatasaray'ın 3 silahşörleri! Icardi Mertens ve Kerem'den 150 gol...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren sarı kırmızılılar puanını 90'a yükseltti ve zirve yarışında hata yapmadı.

Galatasaray'ın 3 silahşörleri! Icardi Mertens ve Kerem'den 150 gol...

ICARDI DZEKO'YU YAKALADI!

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'deki gol sayısını 20'ye yükseltti. Icardi, 20 gollü Edin Dzeko'yu yakalamış oldu.

Galatasaray'ın 3 silahşörleri! Icardi Mertens ve Kerem'den 150 gol...

KEREM SONRADAN GİRİP ATTI!
Son haftalardaki performansıyla eleştirilen Kerem Aktürkoğlu, Pendikspor maçında yedek soyundu. 74. dakikada oyunda dahil olan milli futbolcu 90. dakikada penaltıdan fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ın 3 silahşörleri! Icardi Mertens ve Kerem'den 150 gol...

MERTENS DURDURULAMIYOR

Dries Mertens ise Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta da gol katkısında bulundu. Belçikalı yıldız, bu karşılaşmalarda 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'ın 3 silahşörleri! Icardi Mertens ve Kerem'den 150 gol...

150 GOLE KATKI

Mauro Icardi, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu üçlüsü geçtiğimiz sezondan bu yana toplamda 150 gole direkt etki etti.

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