Galatasaray'ın 3 silahşörleri! Icardi Mertens ve Kerem'den 150 gol...
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılara 3 puanı getiren golleri Mauro Icardi, Abdülkerim, Mertens ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Sarı kırmızılıların hücum üçlüsü istatistikleriyle 2 sezona damga vurdu. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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KEREM SONRADAN GİRİP ATTI!
Son haftalardaki performansıyla eleştirilen Kerem Aktürkoğlu, Pendikspor maçında yedek soyundu. 74. dakikada oyunda dahil olan milli futbolcu 90. dakikada penaltıdan fileleri havalandırdı.
MERTENS DURDURULAMIYOR
Dries Mertens ise Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta da gol katkısında bulundu. Belçikalı yıldız, bu karşılaşmalarda 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
150 GOLE KATKI
Mauro Icardi, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu üçlüsü geçtiğimiz sezondan bu yana toplamda 150 gole direkt etki etti.
Kerem Aktürkoğlu: 25 gol 22 Asist
Mauro Icardi: 50 gol 20 asist
Dries Mertens: 16 gol 17 asist
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