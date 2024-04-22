Galatasaray'ın 3 silahşörleri! Icardi Mertens ve Kerem'den 150 gol...

KEREM SONRADAN GİRİP ATTI! Son haftalardaki performansıyla eleştirilen Kerem Aktürkoğlu, Pendikspor maçında yedek soyundu. 74. dakikada oyunda dahil olan milli futbolcu 90. dakikada penaltıdan fileleri havalandırdı.

MERTENS DURDURULAMIYOR Dries Mertens ise Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta da gol katkısında bulundu. Belçikalı yıldız, bu karşılaşmalarda 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.