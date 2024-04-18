TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Çek bir stoper!

Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe ile Süper Lig'de kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Cimbom diğer yandan gelecek sezon için harekete geçti. Bu anlamda sarı-kırmızılılarda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.