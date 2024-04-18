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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Çek bir stoper!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana geçen şampiyonluk mücadelesi verirken diğer yandan transferde kolları sıvadı. İşte sarı-kırmızılıların gündemindeki sürpriz stoper...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Çek bir stoper!

Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe ile Süper Lig'de kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi veriyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Çek bir stoper!

Cimbom diğer yandan gelecek sezon için harekete geçti. Bu anlamda sarı-kırmızılılarda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Çek bir stoper!

Takvim'in haberine göre Galatasaray'ın Avrupa ekiplerinin radarında bulunan Davinson Sanchez ve Victor Nelsson'un takımdan ayrılma ihtimaline karşılık Sparta Prag forması giyen Çek stoper Martin Vitik'i gündemine aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Çek bir stoper!

SEZON SONU HAMLE YAPILABİLİR

Sarı-kırmızılı takımın Sparta Prag ile oynadığı maçlarda ortaya koyduğu performansla teknik direktör Okan Buruk'un dikkatini çekmeyi başaran genç yıldız için iki ismin durumuna göre sezon sonunda hamle yapılacağı ifade ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Çek bir stoper!

1.91 boyundaki Vitik hava hakimiyetinin yanında yerinde müdahaleleri ve mücadeleci yapısıyla da dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Çek bir stoper!

36 MAÇTA 5 GOL KAYDETTİ

Çekya ekibi ile bu sezon 36 maça çıkan 21 yaşındaki defans oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda takımına 5 gollük katkı sağladı.

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