TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Çek bir stoper!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana geçen şampiyonluk mücadelesi verirken diğer yandan transferde kolları sıvadı. İşte sarı-kırmızılıların gündemindeki sürpriz stoper...
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SEZON SONU HAMLE YAPILABİLİR
Sarı-kırmızılı takımın Sparta Prag ile oynadığı maçlarda ortaya koyduğu performansla teknik direktör Okan Buruk'un dikkatini çekmeyi başaran genç yıldız için iki ismin durumuna göre sezon sonunda hamle yapılacağı ifade ediliyor.
1.91 boyundaki Vitik hava hakimiyetinin yanında yerinde müdahaleleri ve mücadeleci yapısıyla da dikkat çekiyor.
36 MAÇTA 5 GOL KAYDETTİ
Çekya ekibi ile bu sezon 36 maça çıkan 21 yaşındaki defans oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda takımına 5 gollük katkı sağladı.
Genç stoper bu süreçte 5 sarı, 1 de kırmızı kart gördü. Çok sayıda Avrupa kulübünün ilgi gösterdiği Vitik'in Sparta Prag ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.
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