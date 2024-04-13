TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 19'luk yıldız!

Hoffenheim ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar kontratı bulunan futbolcuya en güncel verilere göre; 5 milyon Euro değer biçiliyor. Her iki ayağını da etkin şekilde kullanan gurbetçi oyuncu, merkez orta saha dışında 10 numara ve sol kanatta da oynayabiliyor.