TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 19'luk yıldız!
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da şampiyonluk yarışı bir yandan devam ederken transfere yönelik çalışmalarda aralıksız olarak devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak 19 yaşındaki genç yeteneği gündeme aldı. İşte haberin son gelişmeleri... GS SPOR HABERLER
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Hoffenheim ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar kontratı bulunan futbolcuya en güncel verilere göre; 5 milyon Euro değer biçiliyor. Her iki ayağını da etkin şekilde kullanan gurbetçi oyuncu, merkez orta saha dışında 10 numara ve sol kanatta da oynayabiliyor.
4 GOLE KATKI SAĞLADI
Bu sezon Hoffenheim'da tüm kulvarlarda toplam 24 maça çıkan Umut Tohumcu, 1 gol atarken takımına 3 de asist katkısı sağlamayı bildi.
1.75 boyundaki Tohumcu, profesyonel futbol kariyerinde ise 102 karşılaşmaya çıktı.
Söz konusu mücadelelerde 32 gol attı ve 26 da asist üretti.
Almanya'dan birçok kulübün yakın radarında bulunan Umut Tohumcu, altyaş kategorilerinden itibaren oynadığı Almanya'nın U21 Takımı'nda görev alıyor.
Türkiye Milli Takım yetkilileri de oyuncuya Kırmızı-Beyazlı formayı giydirmeyi hedefliyor.
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