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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 19'luk yıldız!

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da şampiyonluk yarışı bir yandan devam ederken transfere yönelik çalışmalarda aralıksız olarak devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak 19 yaşındaki genç yeteneği gündeme aldı. İşte haberin son gelişmeleri... GS SPOR HABERLER

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 12:14
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 19'luk yıldız!

Merkez orta sahaya hem genç hem de dinamik bir futbolcuyu transfer etmek isteyen Galatasaray, bu doğrultuda rotasını Almanya olarak belirledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 19'luk yıldız!

Takvim'in haberine göre Cimbom, Hoffenheim'dan Umut Tohumcu için atağa kalktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 19'luk yıldız!

GİRİŞİMLERE BAŞLANDI

Futbol kariyerine Bundesliga ekibi Hoffenheim'da devam eden 19 yaşındaki futbolcunun birçok maçını izleyen Sarı-Kırmızılı yetkililerin, gelecek sezon Umut Tohumcu'yu renklerine bağlayabilmek için girişimlere başladığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 19'luk yıldız!

Hoffenheim ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar kontratı bulunan futbolcuya en güncel verilere göre; 5 milyon Euro değer biçiliyor. Her iki ayağını da etkin şekilde kullanan gurbetçi oyuncu, merkez orta saha dışında 10 numara ve sol kanatta da oynayabiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 19'luk yıldız!

4 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Hoffenheim'da tüm kulvarlarda toplam 24 maça çıkan Umut Tohumcu, 1 gol atarken takımına 3 de asist katkısı sağlamayı bildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 19'luk yıldız!

1.75 boyundaki Tohumcu, profesyonel futbol kariyerinde ise 102 karşılaşmaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 19'luk yıldız!

Söz konusu mücadelelerde 32 gol attı ve 26 da asist üretti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 19'luk yıldız!

Almanya'dan birçok kulübün yakın radarında bulunan Umut Tohumcu, altyaş kategorilerinden itibaren oynadığı Almanya'nın U21 Takımı'nda görev alıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 19'luk yıldız!

Türkiye Milli Takım yetkilileri de oyuncuya Kırmızı-Beyazlı formayı giydirmeyi hedefliyor.

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